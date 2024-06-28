منظمة البيدر: مستوطنون يخيمون على مجرى نبع مياه العوجا شمال اريحا

وطن: خيم مستوطنون، اليوم الجمعة، بمحاذاة نبع مياه العوجا شمال اريحا .

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين خيموا بمحاذاة نبع مياه العوجا ورفعوا اعلام إسرائيلية،ومنعوا التجمعات البدوية القريبة من التزود بالمياه،خاصة في ظل حاجة البدو الملحة للماء مع ارتفاع درجات الحرارة،

وأضاف مليحات ،أن المستوطنين ينتهجون في منطقة الاغوار سياسة الاستيلاء على الأراضي وينابيع المياه لحرمان التجمعات البدوية من الاستفادة منها ،في سياق ممارسة سياسة الضغوط القصوى التي تهدف لدفع البدو على الرحيل القسري،من خلال حرمان الرعاة والمواطنين الفلسطينيين من المياه.

وأشار يأن حرب الاحتلال والمستوطنين على مصادر المياه في الأغوار الشمالية،تتخذ شكلا متصاعدا منذ سنوات، كما يتخذها الاحتلال وسيلة لمحاولة تهجير السكان من أراضيهم من خلال حرمانهم من مصادر المياه حيث يصعد من ملاحقة صهاريج نقل المياه والاستيلاء على عليها، بالإضافة لتدمير خطوط المياه