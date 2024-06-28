الاحتلال يخطر بهدم روضة أطفال ووقف البناء في متنزه ومغسلة مركبات جنوب غرب بيت لحم

وطن: أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بهدم روضة أطفال ووقف البناء في متنزه ومغسلة مركبات في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم روضة أطفال مساحتها 110 أمتار مربعة، ووقف البناء في متنزه، في البلدة القديمة غرب القرية، يعودان للمجلس القروي، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف مشاعلة أن قوات الاحتلال أخطرت أيضًا بوقف البناء في مغسلة للمركبات يملكها شخصيا.

يذكر أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على قرية الجبعة، عبر إغلاق مداخلها وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار.