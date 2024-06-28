625 ألف طفل بغزة حرموا من الدراسة بسبب الحرب .. الأونروا: 300 ألف كانوا بمدارس الوكالة

وطن: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، الجمعة، إن أكثر من 625 ألف طفل حرموا من الدراسة لأكثر من 8 أشهر جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الوكالة أوضحت على منصة "إكس" أن أكثر من 625 ألف طفل في غزة باتوا خارج المدرسة لأكثر من 8 أشهر، بينهم 300 ألف كانوا من طلاب الأونروا قبل الحرب.

وأكدت أن "أنشطة اللعب والتعلم التي تقدمها فرق الأونروا مهمة في إعداد الأطفال للعودة إلى المدرسة واستعادة حقهم في التعليم".

وفي السياق، قالت الوكالة الأممية مطلع يونيو/حزيران الجاري إن "الأطفال في غزة يمرون بكابوس لا نهاية له".

وأوضحت أن "القصف والتهجير القسري ونقص الغذاء والماء وعدم الحصول على التعليم تسبب صدمة لجيل بأكمله".

انعدام الأمن الغذائي

في السياق، حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن 557 ألفاً من النساء على الأقل في قطاع غزة يعانين من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

الهيئة الأممية أضحت في بيان أن "الوضع في غزة يثير القلق بشكل خاص بالنسبة للأمهات والنساء البالغات، اللاتي كثيراً ما يُعطين الأولوية لإطعام الآخرين على حساب أنفسهن، ويواجهن صعوبة كبرى في الحصول على الغذاء مقارنة بالرجال، ما يدفع الكثيرات منهن إلى التخلي عن وجبات الطعام أو تقليل حصتهن من الغذاء من أجل إطعام أطفالهن"، حسب البيان نفسه.

البيان أضاف أن "انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ينتشران على نطاق واسع في غزة وخاصة بين النساء والأطفال".