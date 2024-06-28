"معاريف": مستوطنات الشمال تحولت إلى دخان.. نتنياهو مسؤول عن ذلك

وطن: هاجم تقرير في صحيفة "معاريف" العبرية، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووصفته بأنه "الضحية" الذي يعمل "ضد الدولة، ومواطنيها وأمنها وازدهارها".

وحمّل التقرير، مسؤولية عدم تعيين منسق لتركيز جهود "الإعانة ومعالجة الشمال"، لنتنياهو.

وقال التقرير إن "عشرات الآلاف من المستوطنيين مقتلعون من منازلهم منذ أكثر من ثمانية أشهر. كما أنّ مستوطنات محروقة، يعلوها الدخان".

وأضاف:"هناك حقول مهجورة وبساتين محترقة ومحاصيل غير محصودة وفنادق خالية من السياح. إنها منطقة أشباح".

ورأى التقرير في هجومه على نتنياهو أن "إسرائيل" لم تعد "دولة"، بل أصبحت "إقطاعية وعمل خاص لعائلة". كما أضاف: "حتى عندما نفلس، وتشتعل فينا النيران، ونُذبح ونطرد من منازلنا، فإننا لا نزال رعايا".



المصدر: الميادين