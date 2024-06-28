تحت شعار "لا عزة لشعوب الأمة دون الانتصار لغزة".. طوفان بشري بالعاصمة صنعاء دعمًا لغزة ومقاومتها

وطن: شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، مسيرة مليونية متجددة نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني تحت شعار "لا عزة لشعوب الأمة دون الانتصار لغزة".

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ورايات الحرية والأعلام واللافتات الداعية لمقاطعة البضائع الأمريكية و"الإسرائيلية"، واللافتات المنددة بالعدوان الأمريكي "الإسرائيلي" البريطاني على فلسطين واليمن.

وباركوا عمليات التصعيد للقوات المسلحة اليمنية ضمن المرحلة الرابعة من التصعيد ضد "أمريكا وبريطانيا وجيش الاحتلال" وكذلك الإنجازات العسكرية والتي كان آخرها زورق "طوفان1" المدمر، وصاروخ "حاطم2" الباليستي الفرط صوتي.

بيان مسيرات "لا عزة لشعوب الأمة دون الانتصار لغزة"

البيان الصادر عن مسيرات "لا عزة لشعوب الأمة دون الانتصار لغزة" أكد الاستمرار في الخروج الأسبوعي جهادا في سبيل الله ونصرة للشعب الفلسطيني، دون كلل أو ملل، محيا الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد، والمجاهدين في غزة والضفة من مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن قطاع غزة المحاصر يتعرض لحرب إبادة "إسرائيلية" بدعم أمريكي وغربي منذ 266 يوما ارتكب خلالها 3 آلاف 380 مجزرة، تكفي كل مجزرة منها تكفي كل مجزة منها لأن توقظ الضمير العالمي.

وشدد البيان على الموقف الثابت نصرة ومساندة للشعب الفلسطيني ومجاهديه في غزة وكل فلسطين بالعمليات العسكرية المتصاعدة وفي الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية وبالتعبئة والمقاطعة للبضائع الأمريكية و"الإسرائيلية"، وبالتبرع دون كل أو ملل.

ونوه بيان المسيرات بعمليات النوعية المتصاعدة في الجبهات المساندة للشعب الفلسطيني في لبنان والعراق، مؤكدا الثقة في مجاهدي حزب الله وأنه قادر على إلحاق الهزيمة النكراء بجيش الاحتلال إذا ما فكر بشن عدوان شامل على لبنان، مضيفا نحن مع المجاهدين وإلى جانبهم.

وبارك المحتشدون العمليات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع المقاومة الإسلامية العراقية.

وعبروا عن تأييدهم للعمليات النوعية المتصاعدة لقواتنا المسلحة ضمن مرحلة التصعيد الرابعة، والانجازات العسكرية التي تحققت والتي كان أخرها الكشف عن صاروخ "حاطم2 " الفرط صوتي محلي الصنع، وكذلك الفرار لحاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور.

وجدد الدعوة إلى كافة الشعوب العربية والإسلامية للقيام بمسؤوليتهم تجاه ما يحدث في غزة من جرائم إبادة جماعية، وكذلك المقاطعة الاقتصادية الشاملة للأعداء.





