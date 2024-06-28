آليات الاحتلال تحت مرمى نيران المقاومة في الشجاعية.. واشتباكات من المسافة صفر في غزة

وطن: تُواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، مكبدةً إياه خسائر في الأرواح والعتاد، ولاسيما في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ورفح جنوبي القطاع.

وفي آخر عملياتها، أعلنت "كتائب القسّام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنّها استهدفت دبابة للاحتلال من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كذلك، قصفت "كتائب القسّام" قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" (جنوب غربي مدينة غزة) برشقة صاروخية من طراز "رجوم".

سرايا القدس تقصف تجمعات وتسقط مسيرة

من ناحيتها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّها قصفت بوابلٍ من قذائف "الهاون" النظامي عيار 60 جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في أرض قنديل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأيضاً، سيطرت مجاهدو "سرايا القدس" على طائرةٍ استطلاعية للاحتلال خلال تنفيذها مهامٍ استخبارية في شرق رفح جنوبي قطاع غزّة.

وفي بيانٍ آخر، أعلنت "سرايا القدس" أنّها دمّرت آليةً عسكرية للاحتلال بتفجير عبوةٍ أرضية جرى زرعها بشكلٍ مُسبق في محيط مقبرة التوانسي شرق حي الشجاعية شرق غزّة.

كما قصفت "سرايا القدس" جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بوابلٍ من قذائف الهاون، وفي الحيّ ذاته (الشجاعية) فجّرت "سرايا القدس"، صباح اليوم، آليةً للاحتلال بعبوةٍ أرضية وخاض بعدها مجاهدو "السرايا" اشتباكاتٍ ضارية من مسافة صفر في تلة المنطار ومحيطها.

بدورها، أعلنت "كتائب شهداء الأقصى" أنّها فجّرت آليةً عسكرية للاحتلال بعبوةٍ ناسفة أعدّت بشكلٍ مُسبق في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وكذلك، قصفت "كتائب شهداء الأقصى" قوات الاحتلال المتوغلة في محور شرق رفح محيط مسجد عائشة برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون.

من جانبها، أعلنت "قوات الشهيد عمر القاسم" الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنّها قصفت برشقةٍ صاروخية موقع "كرم أبو سالم العسكري" شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

وكذلك، بثّت "قوات الشهيد عمر القاسم" بالاشتراك مع "كتائب شهداء الأقصى" مشاهد لقصفها قاعدة "زيكيم" العسكرية بصواريخ قصيرة المدى.

وأمس، استهدفت المقاومة جنود الاحتلال وآلياته في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفي محور " نتساريم" وغيرها من المناطق.

واليوم، أقرّ جيش الاحتلال، بمقتل الرقيب إيال شاينز من كتيبة "931" في لواء "ناحال" خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في جنوبي قطاع غزّة.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعترف بهم إلى 668 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 316 قتيلاً سقطوا في المعارك البرية داخل غزّة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغّلة في القطاع.



المصدر: الميادين