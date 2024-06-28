تحذير أميركي للاحتلال: اجتياح "محدود" لجنوب لبنان سيؤدي لحرب شاملة

رام الله – وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة أن "مسؤولين أميركيون قالوا لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال زيارته لواشنطن، الأسبوع الحالي، إن محاولة شنّ مناورة برية "محدودة" في جنوب لبنان ستؤدي لاندلاع حرب شاملة مع حزب الله، وستنضم إيران إليها، وفقا لتقديرات الاستخبارات الأميركية التي قُدمت لمسؤولين إسرائيليين آخرين أيضاً"، على حد تعبير الصحافة.

وقال مسؤول أميركي خلال محادثات مع مسؤولين إسرائيليين إنه "حتى لو تعهدت إسرائيل بأنها تريد إبعاد حزب الله عن الحدود فقط، ولا تريد تدمير بيروت، فإن الجانب الآخر لن يصدقها. وثمة احتمال مرتفع أكثر أن محاولة كهذه لتنفيذ عملية عسكرية محدودة ستؤدي بسرعة كبيرة إلى دمار واسع في كلا جانبي الحدود”.

وجاء هذا التحذير الأميركي في أعقاب ادعاء مسؤولين إسرائيليين، خلال محادثات في واشنطن، أن"إسرائيل" قد تنفذ عملية عسكرية بهدف إبعاد قوات حزب الله عدة كيلومترات عن الحدود، وفي محاولة للامتناع عن حرب شاملة ستؤدي إلى دمار واسع في "إسرائيل" ولبنان، حسبما أفادت الصحيفة.

وحسب تقديرات الإدارة الأميركية، فإن "احتمال شن "إسرائيل" عملية عسكرية من دون أن تؤدي إلى مواجهة واسعة هو احتمال ضئيل للغاية، وأن أي عملية برية إسرائيلية ستؤدي مباشرة إلى قصف متبادل بالعمق وسيلحق دماراً هائلاً ".