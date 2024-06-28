مستوطنون يتلفون مزروعات المواطنين في مسافر يطا

وطن: أقدم مستوطنون، اليوم الجمعة، على رعي أغنامهم في مزروعات المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى اتلافها.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أتلفوا مزروعات المواطنين خلال رعيهم لأغنامهم في أراضي تعود ملكيتها لعائلات ربعي، ومخامرة، والعدرة، بقرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.

كما منعت قوات الاحتلال وصول جنازة إلى مقبرة الكرنتينا في مدينة الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المشيعين، ولم تسمح سوى لعدد قليل من المشيعين بدفن الميت، بحجة عدم وجود تنسيق للوصول إلى المقبرة.