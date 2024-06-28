انتزاع قرار بإخلاء مستوطنين من عقار استولوا عليه في القدس المحتلة

وطن: انتزعت عائلة الخالدي، اليوم الجمعة، قرارا من محكمة الاحتلال، بإخلاء مستوطنين من عقار استولوا عليه في القدس المحتلة.

وقالت المحامية سناء دويك إن ما تسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" أصدرت قرارا يقضي بإخلاء المستوطنين من عقار عائلة الخالدي في البلدة القديمة في القدس المحتلة على الفور، وإعطاء متولي الوقف خليل الخالدي إمكانية تغيير أقفال العقار، مشيرةً إلى أن المحكمة ستعقد جلسة أخرى بشأن العقار الأحد المقبل.

وأوضحت أن "العقار وقف لا يمكن بيعه، ومؤلف من 3 طوابق بمساحة إجمالية 200 متر مربع، ويطل مباشرة على حائط البراق ويقع على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى المبارك.

واستولى المستوطنون على عقار عائلة الخالدي بعد أن كسروا قفل الباب الرئيس، واقتحموه، بحماية من شرطة الاحتلال التي منعت المواطنين من التواجد في المكان.

وأكد المواطن لؤي خليل الخالدي أن "أملاك عائلة الخالدي في باب السلسلة لا تباع أو تشترى، لأنها وقف إسلامي".