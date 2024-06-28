الاحتلال يقتحم جبل صبيح جنوب نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، جبل صبيح جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة احتلالية اقتحمت جبل صبيح خلال أداء المواطنين لصلاة الجمعة هناك، كما اقتحمت منطقة "كرم النمر" المقابلة للجبل.

وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا جبل صبيح، ليلة أمس، بعد الإعلان عن موافقة مجلس وزراء الاحتلال المصغر "الكابينيت"، شرعنة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على الجبل، إلى جانب أربع بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية.

يذكر أن جبل صبيح يتبع لبلدتي بيتا وقبلان وقرية يتما جنوب نابلس، ويشهد فعاليات مقاومة شعبية سلمية ضد إقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية.