سموتريتش يوبخ رئيس الاركان هاليفي: لسنا نحن من ذهب للنوم في السادس من اكتوبر

رام الله - وطن: وبخ وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش رئيس هيئة الأركان هاليفي، في مواجهة غير عادية خلال اجتماع مجلس الوزراء حسب ما ذكرت مصادر عبرية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان الملاسنات بدأت خلال مناقشة "صلاحيات التنفيذ للإدارة المدنية في المنطقة B في الضفة الغربية"، وقد بدأت حين وبخ وزير القضاء ياريف ليفين جيش الاحتلال على ما سماه "التنفيذ الانتقائي" للقانون بين المناطق المصنفة ج والمناطق المصنفة ب في الضفة، مطالبا بتطبيق لهدم في المناطق ب، الأمر الذي اعتبره هاليفي بأنه اتهام وازدراء للجيش بالتقصير، ليرد عليه "هناك جنود يخاطرون بحياتهم في محاربة الإرهاب".

وخلال الجدال تدخل سموتريتش ليهاجم هاليفي بشدة قائلا له بغضب "أقترح عليك أن تخفف من لهجتك، فنحن ملتزمون بالأمن مثلك تمامًا وليس اقل منك". لا تطلب منا الضمان ولا تلقي علينا محاضرة عن الامن. لقد وبختك على تصريحاتك قبل أسبوعين، لم نكن نحن من ذهبنا للنوم في 6 أكتوبر". ليرد عليه هاليفي ويطلب من سموتريتش بالتراجع عن أقواله.

ولفتت الصحيفة ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعم إنه قال أن التصريحات غير مقبولة بالنسبة له، سواء من جانب رئيس الأركان أو من جانب الوزير، بينما انحاز وزير الجيش غالانت إلى هيرتسي هاليفي وقال لرئيس الوزراء: "لا يمكنك السماح للوزراء بذلك مهاجمة الجيش الإسرائيلي والشاباك بشكل منتظم. وهذه ظاهرة خطيرة لم تحدث من قبل وتعرض إسرائيل للخطر في حالة حرب".

ولفتت الصحيفة ان سموتريتش قد اعتذاره عن أقواله التي تتعلق عن 6 اكتوبر، لكنه أصر عن مضمونها ورفض التراجع عنها، قائلا "يجب أن يكون هناك حوار بدون استهزاء بين المستويين العسكري والسياسي".

وعاد سموتريتش وانتقد استخفاف هاليفي بالمستوى السياسي في الجلسة السابقة للكابينيت التي عقدت قبل أسبوعين من جلسة الامس، قائلا: "انتقد الوزير الموقف المهين لرئيس الأركان تجاه المستوى السياسي، مشددا على التصريح المهين والشائن وغير المناسب لرئيس الأركان في المناقشة الوزارية السابقة ضد المستوى السياسي". "كلام غير صحيح في معظمه، ولكن لا مكان له أيضًا في العلاقة بين رئيس الأركان والرتبة السياسية في بلد ديمقراطي تم إصلاحه.