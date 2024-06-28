مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في بيت أمر

وطن: اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليوم الجمعة، منطقة عين جدور الاثرية في بلدة بيت أمر شمال الخليل بحماية جيش الاحتلال.

وأشار الناشط الاعلامي محمد عوض، إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين بحماية جنود الاحتلال نفذوا جولة استفزازية انطلاقا من مستوطنة "بيت عين" شمال بيت أمر مرورا بمنطقة صافا، ثم منطقة عين جدور الأثرية، حيث أمضوا فيها بعض الوقت وهم يتصفحون خرائط بحوزتهم، ومن ثم واصلوا سيرهم باتجاه منطقة شعب الجراشيه، وصولا إلى منطقة البويرة ومستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر.

ولفت الى اقتحامات ومسيرات استفزازية ينفذها المستوطنون بين فترة وأخرى، بحماية جيش الاحتلال، بهدف التوسع الاستيطاني والاستلاء على مزيد من اراضي المواطنين.