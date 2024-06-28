د. عقل أبو قرع يكتب لوطن.. اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.... وانتشارها بين الشباب

يصادف في الـ 26 من حزيران من كل عام، ما يعرف ب "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات"، حيث بدأ الاحتفال به منذ عام 1987، بناء على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين تم عقد مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتعاطيها، في العاصمة النمساوية فيينا، وتشمل مكافحة المخدرات، مكافحة زراعتها وانتاجها والمتاجرة فيها وتعاطيها، مع العلم ان أكثر من 200 مليون شخص في العالم يتعاطون نوعا معينا من المواد المخدرة.

وتوضح الدراسات والابحاث انه من أجل الحد من انتشار هذه الآفة في المجتمع، يجب التركيز على مبدأ الوقاية، وهو من المبادئ الأساسية لمنع الإدمان على المخدرات وتدميرها للحياة، وهناك الحاجة كذلك للتوعية وتطبيق القوانين والتشريعات الموجودة، وكذلك إيجاد الية للتنسيق بين الجهات العديدة التي تعمل او تهتم بموضوع مكافحة المخدرات في بلادنا، سواء أكانت هذه الجهات، رسمية او مؤسسات اهلية او منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني.

ومن يتفحص الأوضاع في بلادنا، يلحظ في الفترة الاخيرة، تزايد في عدد حالات وكمية ضبط او اكتشاف او اتلاف المواد المخدرة، هذا على الأقل حسب ما يتم الإعلان عنه من خلال الجهات الرسمية في وسائل الاعلام المختلفة، ومن المنطق او من البديهي الاعتقاد، ان هناك كميات اخرى لم يتم اكتشافها، وربما وصلت او سوف تصل في المحصلة الى ايادي الناس وبالتالي يتم استهلاكها ، وربما تكون الكميات التي لم يتم اكتشافها، اكبر من تلك التي يتم الاعلان عنها، وهذا بحد ذاته أمر مزعج، ويصيب المجتمع الإرباك والقلق، وبالأخص اذا وصلت هذه المواد الى ايادي الشباب، وما لذلك من آثار مدمرة، على الصحة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية برمتها.

علميا يتم تعريف المواد المخدرة على انها المواد التي ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك بصفة مؤقتة وتحدث فتورا في الجسم وتجعل الإنسان يعيش في خيال ووهم خلال فترة وقوعه تحت تأثيرها والمفهوم الطبي للمخدر هو كل مادة تؤثر على الجهاز العصبي بدرجة تضعف وظيفة أو تفقدها بصفة مؤقتة، وهناك انواع عديدة من المخدرات، يتم تصنيفها إما حسب مصدرها، اي اذا كانت من أصل طبيعي او مواد يتم تصنيعها كيميائيا، او حسب تأثيرها او بناء على طريقة عملها في الجسم من حيث تصنيفها مهدئات او منشطات او مواد مهلوسة، او حسب شدتها او سميتها على متعاطيها.

ومن ضمن الأولويات الواجب اتباعها لمكافحة آفة انتشار المخدرات في بلادنا، هي مراجعة القوانين الموجودة وإعادة صياغتها لكي تكون رادعة، ومن ثم تطبيق هذه القوانين لتعطي نتائج رادعة، وحتى العمل لان تأخذ قضايا مكافحة المخدرات الاولوية في القضاء الفلسطيني، وحتى ربما تشكيل دوائر او محاكم خاصة، أسوة بما تم اتباعه في محاكم مكافحة الفساد على سبيل المثال، وكذلك بناء جسم تنسيقي فعال لكافة الجهات الفلسطينية التي تعمل في مجال مكافحة المخدرات.

والمطلوب كذلك القيام بدراسات علمية، من اجل تحديد مستوى المشكلة ونوعية المواد المخدرة المستخدمة في بلادنا، وهذا يتطلب القيام بدراسات موضوعية وعلى أساس علمي لتحديد ذلك، خاصة في ظل تضارب الأنباء والارقام حول هذه المعلومات، مع العلم ان بعض الانباء التي تم نشرها اشارت الى ان هناك عشرات الالاف يتعاطون المخدرات في فلسطين، وان من بينهم حوالي 18 ألف مدمن، ومن ضمنهم الالاف من الاشخاص، الذين يتعاطون المخدرات هم في مدينة القدس وضواحيها التي لها وضعها الخاص، من حيث التأثير الإسرائيلي عليها.

والتوعية للحد من انتشار آفة المخدرات، من المفترض ان تكون من ضمن أولويات الاستراتيجية الفلسطينية لمكافحة المخدرات، ويشمل ذلك وسائل مختلفة مثل النشرات والكتيبات والبرامج الاعلامية سواء في الصحافة او التلفزيون والاذاعة، ويمكن ان يتم ذلك في مواقع مختلفة، في المدرسة والجامعة، في مواقع العمل، في المدن والقرى، والتركيز خاصة على منطقة القدس والمناطق الفلسطينية المتاخمة للحدود الاسرائيلية، حيث ومع غياب المراقبة على الحدود، تزداد إمكانية تهريب المواد الممنوعة والضارة ومن ضمنها المخدرات.

وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ومن اجل مكافحة المخدرات بشكل فعال في بلادنا، فأن ذلك يتطلب تفعيل عمل المعمل الجنائي او مختبر العلوم الجنائية الذي من المفترض ان يلعب دورا في استخلاص العينات وفي تحليلها وفي تقديم التقرير العلمي لربط الوقائع مع بعضها البعض وصولا الى قرار قضائي على أرضية صلبة، ويشمل ذلك أخذ عينات من الضحية او من المشتبه بهم ، مثل عينات دم، بول، شعر وغير ذلك وإجراء التحاليل الضرورية للتعرف على ما تحويه من مواد مخدرة ، وكذلك يشمل التعرف على طبيعة مواد مشبوهة او مجهولة الهوية تم الاشتباه بأنها مواد مخدرة، يحدث وجودها بدون التعرف على طبيعتها الإرباك والقلق في المجتمع، وكل هذه المسارات مجتمعة من المفترض ان تشكل إطارا فعالا ومستداما للحد من انتشار المخدرات بين الشباب في بلادنا.