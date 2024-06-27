طوفان الأقصى" في اليوم الـ 266.. الاحتلال يواصل هجماته المدمرة على غزة والشهداء اكثر من 37 الفا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ266، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى اكثر من 37 الف شهيدًا واكثر من 86 الف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ورصدت مصادر طبية، استشهاد 12 مواطنًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، إضافة لإصابة عدد آخر، في ظل انعدام العلاج والأدوية والمهام الطبية لا سيما في شمالي القطاع.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي مراكز وخيام إيواء النازحين والمنازل المأهولة بالسكان بشكل مباشر.

وفكيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ266:

