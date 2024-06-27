تصديات بطولية في الشجاعية ورفح.. ناقلات الجند ودبابات الاحتلال تحت مرمى نيران المقاومين

وطن: تواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، مكبدةً إياه خسائر في الأرواح والعتاد، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ورفح جنوبي القطاع.

واستهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ناقلة جند للاحتلال بقذيفة "الياسين 105"، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما استهدفت كتائب القسام، مقر قيادة الاحتلال في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة بصاروخ "107" قصير المدى.

وأعلنت أيضاً، استهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال بقذيفة "RBG" في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة. كما استهدفت دبابة ميركافا، بقذيفة "الياسين 105" في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع.

كذلك، استهدفت القسام ناقلة جند للاحتلال بقذيفة "الياسين 105"، واشتعلت النيران فيها في الحي السعودي غرب مدينة رفح، مؤكدةً هبوط الطيران المروحي للاحتلال في مكان الاستهداف لإجلاء القتلى والجرحى.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير آلية عسكرية للاحتلال قرب مقبرة التوانسة شرق حي الشجاعية في تفجير عبوة (ثاقب - برميلية)، زرعت مسبقاً.

كما أعلنت تدمير آليتين عسكريتين للاحتلال، وقعتا في حقل من العبوات الأرضية البرميلية في أرض قنديل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكد مجاهدو سرايا القدس، تفجيرهم عبوة أرضية من نوع "زلزال"، بآلية عسكرية للاحتلال، متوغلة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقصف مجاهدو سرايا القدس، بقذائف الهاون، تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال، في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

كما قصفت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، تجمعاً لجنود الاحتلال، محيط موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية.

من جانبها، أعلنت كتائب المجاهدين، قصف مستوطنة " نيريم"، بغلاف غزة الجنوبي، برشقةٍ صاروخية أمس.

كما خاض مجاهدوها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، بالأسلحة المناسبة والمتنوعة، في محور التقدم شرق مدينة غزة.

كمين سرايا القدس في جنين

وفي وقتٍ سابق، أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، نجاح كتيبة جنين بتفجير آليتين عسكريتين، كمقدمة لكمين مركب في سهل مرج بن عامر داخل جنين.

وأكد وقوع طاقمهما كاملاً بين قتيل وجريح، ومن ثم "الاشتباك المباشر والالتحام مع قوات النجدة، التي أوقعنا فيها أيضاً إصابات".

كذلك، أكد أبو حمزة، تفجير ما يزيد عن 6 عبوات، والاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنين ومخيمها، لأكثر من 8 ساعات.

وكشف أبو حمزة أنّ العملية حملت اسم "عملية بأس جنين 2".

وأمس، اعترفت وسائل إعلام عبرية، بمقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة 16 آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في جنين شمال الضفة الغربية، فيما قالت مصادر محلية انسحاب قوات الاحتلال من جنين ومخيمها.



المصدر: الميادين