مظاهرات وإغلاق طرق في (الأراضي الفلسطينية المحتلة) للمطالبة بصفقة تبادل وانتخابات مبكرة

وطن: أغلق متظاهرون مستوطنون اليوم الخميس طريقين رئيسيين أحدهما يربط بين "تل أبيب" وحيفا وسط وشمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أغلق شارعا يؤدي إلى إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة مع بدء مظاهرة بمشاركة عائلات الأسرى.

وتأتي هذه التطورات الميدانية ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية في إطار "يوم الإضراب الوطني" الذي دعا له قادة الاحتجاجات للضغط على حكومة نتنياهو، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وقال موشيه ريدمان، أحد قادة الاحتجاجات في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية "على الجمهور أن يأخذ زمام المبادرة، فلا تذهبوا إلى العمل يوم الخميس، ولا ترسلوا أطفالكم إلى المدرسة".

وأضاف "لا يمكننا أن نرى المختطفين (في غزة) يُتركون في الأسر، ولا نستطيع أن نرى الجنود يُقتلون بسبب حرب سياسية".



اضطرابات مرورية

وقالت هيئة البث العبرية إن متظاهرين معارضين للحكومة، أغلقوا الطريق السريع رقم 2 المعروف بتسمية الشارع الساحلي الواصل بين "تل أبيب" وحيفا في كلا الاتجاهين عند ساعات ذروة حركة المرور.

وأشارت إلى حدوث اضطرابات مرورية على الطريق السريع رقم 79 المتجه غربا، حيث أغلق المتظاهرون مسارين من أصل 3 مسارات للشارع.



من جهتها، قالت صحيفة هآرتس العبرية إنه "من المقرر تنظيم احتجاجات على مدار اليوم في جميع أنحاء (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، للمطالبة بصفقة الرهائن، وإجراء انتخابات فورية، وستشمل الإجراءات حواجز ومظاهرات خارج مساكن نواب حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو".

وأضافت "في الوقت نفسه، سيحاول النشطاء فرض ما يشبه الإضراب، وحث الناس على عدم الحضور إلى العمل".

وأشارت إلى أنه ستستهدف الاحتجاجات الكبرى في المساء مقري إقامة نتنياهو في قيسارية والقدس المحتلتين.

ونقلت عن قادة الاحتجاج قولهم "سنحتج حتى يسقط.. ورئيس الوزراء الفاشل والأكثر استفزازا لن يوقف مطالبة المواطنين بإعادة التفويض إلى الشعب".

كما قالت القناة 12 العبرية، إن ذوي أسرى محتجزين في غزة أغلقوا طريق أيالون جنوب "تل أبيب".

ونقلت القناة عن عائلات الأسرى قولهم إن "رئيس الوزراء تخلى عن المختطفين، وبالنسبة له سيدفنهم بغزة طالما احتفظ هو بمقعده".

وأضافت العائلات "لقد وصلنا إلى نقطة لم تعد فيها إسرائيل قادرة على الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق".



"صفقة الآن"

وأظهرت مقاطع فيديو عشرات المستوطنين وهم يغلقون طريق "أيالون"، مستخدمين لافتة كبيرة كتب عليها "صفقة الآن"، وأضرموا النار في قفص صغير كتب عليه "أنقذونا".

وكان نتنياهو قد أثار مساء الأحد الماضي عاصفة سياسية وغضبا بين أهالي الأسرى، عندما صرح للقناة 14 العبرية الخاصة المقربة منه، بأنه مستعد لصفقة جزئية يستعيد بها بعض الأسرى المحتجزين في غزة، مؤكدا على ضرورة استئناف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها.

لكنه تراجع الاثنين عن تصريحاته، وقال أمام الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) "لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات، ونحن ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي رحب به (الرئيس الأميركي) جو بايدن"، وفق ادعائه.

يشار إلى أن معارضين للحكومة وذوي أسرى محتجزين في غزة صعدوا في الأسابيع الأخيرة، من نشاطاتهم الاحتجاجية للمطالبة بصفقة تبادل أسرى وتبكير الانتخابات العامة.

المصدر: الجزيرة + الأناضول