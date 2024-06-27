زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: وظُلم ذوي القُربى أشدُّ مضاضةً".. استغلالٌ بشع للشعب في قطاع غزة

اليوم الرابع والخامس والستون بعد المائتين لحرب الإبادة على غزة، 26 و27 يونيو 2024.

معاناة شعبنا في قطاع غزة جرّاء هذا العدوان الصهيوني الهمجي تزداد يوميًا، سواء لجهة القتل اليومي للعشرات من الأطفال والنساء والرجال، وإصابة المئات منهن ومنهم بجراحٍ بليغة يصعب شفاؤها بسبب تدمير المنشآت الصحية، وأيضًا لجهة التدمير المُمنهج للمباني والمنشآت وحتى تدمير بقاياها على مستوى القطاع بدءًا من بيت حانون شمالا وحتى رفح جنوبًا، حيث لم تعد هناك منطقة تختلف عن منطقةٍ أخرى في مستوى الدمار، كما أنّ كُل بيتٍ في القطاع يعيش ويلات هذا العدوان ويدفع الثمن باهظًا.



الأمر للأسف لا يتوقف عند ذلك، بل إنّنا نعاني من حروبٍ داخليةٍ طاحنة، منها الصغيرة وأيضًا الكبيرة، والتي لا تتوقّف رحاها عن الدوران، وهي تمس حياتنا اليومية في كلّ مناحي عيشنا، وقد صمت الناس عن البوح بهذه المعاناة ربما كي لا تُستغل من جانب العدو، وربما لأنهم توقعوا أنّ ينتهي هذا العدوان بسرعة وتعود الأمور لمجاريها، ومن المؤسف أنّ هذه الحروب والمعاناة اليومية سببها جهاتٌ من المفترض أنها مسؤولة عن قطاعات متعددة من الخدمات التي يجب أن تقدمها للشعب دون تمييز.

فلننظر مثلاً إلى قطاع البنوك، وماذا يحدث للموظفين والموظفات عند تسلُّم رواتبهم/ن، والذين من المفترض أن يتقاضوها دون مشاكل، إلّا أنهم في الواقع لا يحصلون على هذه الرواتب بسبب تعطيل فروع البنوك عن العمل نتيجة التدمير الكُلي أو الجزئي الذي لحق بها، أو بسبب الإغلاق نتيجة الوضع الأمني في بعض المناطق، أو بسبب عدم وجود فروعٍ للبنك أصلا في حالة البنك العربي. هذه التعطيلات مفهومة وربما تكون مقبولةً حتى، لكن من غير المقبول أن يُغلق فرع البنك الذي ما زال يعمل بابه أمام الناس ولا يسمح لهم بالحصول على حقوقهم بحجّة عدم توفّر سيولة نقدية، وفي نفس الوقت يفتح البنك ذاته بابه للتجار فقط، وهو ما لا نجد له إجابةً مُقنعةً أو منطقية كما هو الحال مع بنك فلسطين.

كما ظهرت مشكلةٌ أخرى، فأثناء الاتصال مع أحد التجار وسؤاله عن إمكانية توفير مبلغٍ نقدي (مقابل تحويل بنكي له) لنقوم بتوزيعه على أسرٍ مُحتاجة، ومع أنّنا قدّمنا له إغراءً بأن نزيد المبلغ نسبة 5% بدل عمولة، كان الرد مؤلمًا ومفاجئًا: "والله أعتذر منكم لأنني أبيع النقود الكاش للبنك، فهو يشتري مننا مقابل فائدة 7%". والسؤال هنا، إذا كان البنك يجمع السيولة النقدية مقابل فائدة، لماذا إذن لا يصرف للموظفين والموظفات رواتبهم/ن؟ ولماذا لا يفتح بابه لتسليم النساء أو الرجال المتضرّرين المبالغ الصغيرة التي توزّعها المؤسسات للأسر للمساهمة في حل أزمة الفقر؟ وهل سلطة النقد الفلسطينية توافق على هذه السياسات؟

من الحروب الصغيرة التي يعاني منها الشعب أيضًا غياب النظام السياسي وعدم تمكّن الشرطة المدنية من حماية الناس من الفوضى ولصوص المساعدات، والذين يسرقون قوت النازحات والنازحين في الخيام ومراكز الإيواء. بالأمس، أثناء مرورنا من أحد مفترقات شارعٍ رئيسي فوجئت بعشرات الرجال في كلّ زاويةٍ وفي وسط الشارع يحملون العُصي وقطعًا من خراطيم المياه وأمواس، والمؤسف أنّ بينهم فتية صغار ممن نعتبرهم قانونًا أطفالًا، فقلت للسائق يبدو أنه هناك شجار في المكان والأفضل أن لا نمرّ من بينهم، وضحك السائق وقال: "لا يا أستاذة، هدول بيستنوا شاحنات المساعدات وبيهجموا عليها وبياخدوا الكراتين منها قبل وصولها لمخازن الأنروا". وهؤلاء بدورهم بعد الاستيلاء على المعونات، يبيعونها بأسعارٍ باهظةٍ في السوق.

بالتأكيد هذا المشهد يسرّ جيش العدو بل ويشجّعه، حيث أنّه وبشكلٍ شبه يومي يقصف مقرّات اللجان الوطنية ويقتل العاملين فيها والذين يقومون على حماية مخازن المساعدات لتوزيعها لاحقًا وفق الكشوفات المُسجّلة من الأحياء المختلفة. واللافت للانتباه أن جيش العدو لا يقصف الذين يحمون شاحنات التجار، بل إنّ البضائع كُلّها تدخل عندما يسمح الجيش بمرور تلك الشاحنات.

كُلّ ذلك يزيد من غضب الشعب وحنقه لعدم تسهيل وصول المساعدات للأُسر خصوصًا أنّ الكثير من العائلات بحاجةٍ لكل ما يتم توزيعه فهم لا يملكون النقود لشراء احتياجاتهم الغذائية أو احتياجات النظافة.

نتساءل أيضًا وبصورة موضوعية حول آليات التعامل مع ظروف العدوان على قطاع غزة والويلات التي تلحق بالعائلات من كافة المستويات، وحول منطق هذا التعامل، والتناقض الجليّ الذي يطرح نفسه حين يتشدّق المتحدثون باسم كل من السلطتين القابضتين على زمام الأمور سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية منهما عن معاناة وفقر ومجاعة أهل غزة، ويناشدون العالم للتدخّل لوقف تلك المعاناة، في نفس الوقت الذي تُجبر كلتا السلطتين الناس على دفع رسوم أيّ مُستخرجٍ لأيّ إنسانٍ من غزة وكأنّنا نعيش ظروفًا طبيعية؛ رسوم الهوية، جواز السفر، شهادات الميلاد، شهادات الوفاة...وإلى آخره من كل ذلك.

كذلك، فما زالت القيود مفروضةً على مؤسسات العمل الأهلي المرخصة كشركاتٍ غير ربحية، فمثل المقولة الشعبية "دوّخيني يا لمونة"، لا يمكن أن يدخل لحسابات هذه المؤسسات أيّ دولار واحد دون إجراء الطقوس التي عليها المرور بها والتي تأخذ مدّةً قد تطول أحيانًا شهر أو شهرين، هذا إذا كان مزاج الموظفين والموظفات حسنًا جدًا في الدوائر الرسمية التي تمرّ من خلالها الإجراءات للوصول إلى المنحة التي من المفترض أنها تأتي معونةً لأهل غزة.

أما ما تفعله مؤسسات العمل الإنساني الدولية والأممية فهو الأسوأ، إذ أنها تدخل في منافسةٍ غير مسبوقة مع مؤسسات العمل الأهلي المحليّة في غزة، سواء لجهة تنفيذ المشاريع مباشرة من خلال موظفيها؛ فبدلاً من الاعتماد على شريكٍ محلي من القطاع تعتمد على موظفيها وتقوم بنفسها بالتوزيع مثل اليونيسيف مثلاً، أو مؤسسة كير أو غيرها. ومن جهةٍ أخرى، فحين تقدم هذه المؤسسات تمويلًا لأيّ مؤسسة أهلية، تضع شروطًا مشابهةً لما قبل العدوان، كأن تضع حدًّا على نسبة الرواتب والمصاريف الجارية، ما يصعّب الأمر على المؤسسات في ظلّ هذه الظروف بالحصول على مقرٍّ للعمل نتيجة ارتفاع الإيجارات، في حين أن المؤسسة الدولية نفسها تدفع عشرات الآلاف شهريًا بدل ايجار مقرها. والآن تواجه مؤسسات العمل الأهلي منافسة مختلفة وشديدة بما لا يمكّنها من الحصول على مقرٍّ لعملها، حيث أخبرتني موظّفة في مؤسسة نسوية محليّة: "بعد أن حصلنا على اتفاق مع المالك لاستئجار شاليه ليكون مقرًا لمؤسستنا، ووافقنا على الأجرة الباهظة أصلًا بقيمة 5 آلاف دولار شهريًا، فوجئنا باليوم التالي أن المالك قد تراجع لأنّ مؤسسةً دولية دفعت له 10 آلاف دولار للشهر الواحد"، وهكذا دواليك.

إن معاناة الشعب في قطاع غزة لن تنتهي إلا بانتهاء هذا العدوان البغيض، وأيضًا بإعادة وضع سياساتٍ وأنظمةٍ تمكّن المواطنات والمواطنين من الوصول للعدالة في كلّ مجالات حياتهم.



زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار.