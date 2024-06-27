"كهربا القدس" تشارك في معرض إنترسولار 2024 للطاقة المتجددة في ألمانيا

وطن: شاركت شركة كهرباء محافظة القدس في معرض "intersolar" في مدينة ميونخ الألمانية والذي عقد في 18حزيران الجاري وحتى 21 من ذات الشهر.

ومثل الشركة في المعرض المهندس ساري ابراهيم مدير دائرة التخطيط الفني والمهندس محسن سلطان من الدائرة التكنولوجية.

ويعتبر معرض " انترسولار" من أضخم وأكبر المعارض الرائدة عالميا في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية على وجه الخصوص وما يرتبط بها من أنظمة مختلفة كأنظمة شحن السيارات الكهربائية وأنظمة التخزين المتنوعة ودورها في تعزيز كفاءة وأداء الأنظمة الكهربائية في العالم، ويشارك فيه سنوياً أكثر من 1500 من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وتأتي مشاركة "كهرباء القدس" في المعرض الدولي تأكيدا على توجهات الادارة العامة للشركة بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي في كافة المجالات المرتبطة بعالم الكهرباء وذلك في اطار تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين في كافة مناطق الامتياز.