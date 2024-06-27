محققاً إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف موقعي الناقورة البحري ورويسة القرن

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، شن مجاهديها، مساء اليوم الخميس، هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على موقع الناقورة البحري المحتل.

واستهدف الهجوم أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود الاحتلال وأصابهم إصابة مباشرة، ما أدّى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح.

وفي بيان آخر، أكدت المقاومة استهداف مجاهديها موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وتأتي عمليات المقاومة، دعماً "لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال المتكررة على القرى والبلدات اللبنانية".

كذلك، زفت المقاومة الشهيد المجاهد علي أحمد علاء الدين، من مواليد عام 1985، من بلدة سحمر في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس خلال تأدية واجبه الجهادي.



ويواصل الاحتلال غاراته على البلدات الجنوبية، حيث أكدت مصادر محلية أنّ غارة من مسيرة للاحتلال استهدفت أطراف بلدة حداثا.

وأضافت مصادر محلية، أنّ قصفاً للاحتلال استهدف بلدتي كفركلا والطيري، كما استهدفت غارة للطيران الحربي التابع للاحتلال أطراف بلدة راميا.

وأمس، أكدت المقاومة استهدافها ‏مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، ما ‏أدّى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.‏

كذلك، أعلنت المقاومة، استهدافها ‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع "بركة ريشا" التابع للاحتلال بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة، ما ‏أدى إلى تدميرها.



المصدر: الميادين