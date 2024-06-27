الحوثي: صواريخنا لا يمكن تفاديها.. وحاملة الطائرات الجديدة ستلقى مصير سابقتها

وطن: تحدث قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، عن استهداف حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور"، قائلاً إنّها "كانت تهرب أثناء استهدافها باتجاه شمال البحر الأحمر وإلى أبعد مسافة منه".

وتابع أنّه قبل المغادرة النهائية لـ"آيزنهاور"، تم استهدافها وانعطفت بشكل كبير جداً لتتجه هاربةً نحو قناة السويس.

وتوعد الحوثي بأنّ "أي حاملة طائرات جديدة ستصبح هدفاً لقواتنا المسلحة من بعد دخولها إلى البحر الأحمر"، قائلاً إنّه "إذا أرادت حاملة الطائرات الجديدة المغامرة والتورط والدخول في المأزق، الذي كانت فيه آيزنهاور فلتأتِ، والخسارة عليها".

وأضاف: "حاملة الطائرات الجديدة ستتعرض للخطر، وبإمكانات صاروخية متطورة لا يمكن تفاديها ومنعها".

كما أكد الحوثي أن عمليات اليمن "مؤثرة وبشكل واضح على الأميركي والإسرائيلي والبريطاني".

ما يحدث في غزة جريمة القرن

وعن غزة، قال الحوثي إنّ الاحتلال يواصل عدوانه على غزة "وجريمة القرن التي لا مثيل لها"، مرتكباً أكثر من 3380 مجزرة حتى الآن بحق المدنيين في القطاع.

وأكد أنّ الاحتلال ارتكب في هذا الأسبوع، أكثر من 20 مجزرة، أوقعت ما يزيد على 1200 شهيد وجريح، ودمّر مربعاً سكنياً بأكمله في مخيم الشاطئ، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 50 شهيداً وعشرات الجرحى.

وأضاف الحوثي، أنّ مجزرة الثلاثاء، استشهدت فيها شقيقة الأخ المجاهد رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس مع أطفالها، متوجهاً بخالص العزاء لهنية ولأسرته.

وأشار إلى أنّ جرائم الاحتلال البشعة، "تكشف مستوى التوحش والعدوانية والإجرام والدناءة والحقد لدى جيش الاحتلال"، ومنها مداهمة جنود صهاينة لمنزل في داخله امرأة مسنة فلسطينية في مخيم جباليا، وإرسال كلب بوليسي لينهش لحمها وهي على قيد الحياة".

وتابع قائلاً إنّ "جيش الاحتلال عدو بكل ما تعنيه الكلمة ويستحيل التعايش معه، والجهاد ضده هو الخيار الصحيح والحكيم وليس هناك خيار آخر يمكن الاعتماد عليه".

وعن الضفة، قال الحوثي إنّ "حالة القتل والاختطاف للفلسطينيين والاقتحام لمنازلهم في الضفة الغربية مستمرة من قبل الاحتلال بشكل يومي".

وأضاف أنّ "الصهاينة يستمرون في اقتحام باحات المسجد الأقصى والإساءة إلى الإسلام والمسلمين، والأميركي داعم لهم وشريك".

كذلك، أكد الحوثي أنّ الأميركي مستمر في تزويد الاحتلال بشحنات الأسلحة من القنابل المدمرة التي تلحق الدمار والقتل للشعب الفلسطيني.

وذكّر الحوثي بتقارير إعلامية عبرية تحدثت عن وصول أكثر من 400 شحنة سلاح أميركية، "لدعم جيش الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة".

الاحتلال في مأزق حقيقي

وعن جبهات الإسناد، أكد الحوثي أنّ "جيش الاحتلال في مأزق حقيقي تجاه العمليات المكثفة التي ينفذها حزب الله".

وأشار إلى أنّ "جيش الاحتلال عمل مع الأميركي وبتفاعل بعض الدول الخليجية، في حملة للحرب النفسية على لبنان، من خلال الحديث عن احتمال الحرب الشاملة".

وتابع أنّ "جيش الاحتلال يتحدث عن الحرب الشاملة مع لبنان، وهو يدرك نتائجها الخطيرة للغاية والمدمرة جداً"، مضيفاً أنّ "ما يمكن أن يحصل على جيش الاحتلال، إذا تورط ضد حزب الله هو فوق ما يمكن تصوره".

ووجّه الحوثي التحية للمجاهدين في العراق وللشعب العراقي، قائلاً إنّ القوات المسلحة اليمنية نفذت 4 عمليات مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وأضاف قائلاً إنّ "العمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق مسار مهم جداً يجسد آمال شعبنا العربي بكله في الوحدة والتعاون وتجسيد الأخوة".

وأكد أنّه "إلى جانب الفشل في قطاع غزة، هناك عجز واضح بالنسبة للأميركي في إيقاف جبهات الإسناد".

المزاعم بشأن تمويل جيشنا من المخدرات افتراء

وقال الحوثي إنّ "المزاعم الأميركية بشأن تمويل جيشنا من تهريب المخدرات، هي افتراء وسخيفة للغاية، لأن بلدنا رسمياً أكبر من يحارب نشر المخدرات".

وأكد أنّ "الأميركي يحاول ضمن مساعيه العدائية، أن يشوه شعبنا العزيز وقواته المسلحة بمزاعم مثل تهريب المخدرات".

وتابع أنّ "الأميركيين أكبر من ينشر المخدرات، لإفساد الناس، ولا سيما الشباب. ويسعى لأن يُعتمد عليها كنشاط تجاري في البلدان المستضعفة والمستهدفة، وأكبر نسبة لتعاطي المخدرات هي في أوساط الأميركيين، وقد اتهم ترامب بايدن نفسه بتعاطيها".

وشدد الحوثي على أنّ "قواتنا المسلحة وشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني وأخلاقه وقيمه، يحارب المخدرات بشدة، والأجهزة الأمنية في عمل وجهد دائم لمكافحتها".

السخط العربي والعالمي حيال الاحتلال يزداد

لفت الحوثي إلى أنه يوجد هناك احتجاجات مستمرة للطلاب في الجامعات الأوروبية "في ألمانيا والسويد وسويسرا وبلجيكا وفي دول أخرى، وهناك بلطجة بكل ما تعنيه الكلمة في الممارسات من قبل الشرطة والسلطات، في تلك الدول ضد المتظاهرين".

وعربياً، لفت الحوثي إلى أنّ الشعب الأردني هو من أنشط الدول العربية في الخروج في المظاهرات، وله صوت واضح مقارنة بكثير من الشعوب العربية.

وفي المغرب، أكد أنّ "هناك مظاهرات ويظهر تنامي السخط الشعبي من السياسات الرسمية الداعمة لجيش الاحتلال"، قائلاً إنّ "النظام المغربي عبر سياساته الداعمة لجيش الاحتلال يتصرف بشكل مبتذل ومسيء جداً إلى الشعب المغربي".



المصدر: الميادين