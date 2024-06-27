رئيس جامعة القدس أ.د. أبو كشك يوقع اتفاقية إنشاء كرسي للدراسات المغربية في جامعة القدس

وطن: وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك اتفاقية إنشاء "كرسي للدراسات المغربية في جامعة القدس"، بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس الشريف وجامعة محمد الخامس، وذلك خلال حفلٍ أقيم في العاصمة المغربية الرباط بمناسبة افتتاح "مركز بيت المقدس للبحوث والدراسات"، بحضور شخصيات مغربية وفلسطينية اعتبارية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.



وأوضح أ.د. أبو كشك أن الاتفاقية تعبر عن توجه الجامعة ليكون لديها كراسٍ في جامعات ودول حول العالم لفتح نافذة على المجتمعات الأخرى، بالإضافة إلى عشرات الاتفاقيات للتبادل الأكاديمي والطلابي التي تقيمها الجامعة لربط الباحثين بالمجتمع البحثي.

هذا وأطلع الوفد المقدسي المشارك المسؤولين على الأوضاع في المدينة الفلسطينية المقدسة والأحداث التي تعيشها من جهة، والسعي لتعزيز العلاقة والروابط بين المؤسسات المغربية والمقدسية من جهة أخرى.





ويُعرّف الكرسي العلمي أو البحثي بأنه برنامج بحثي أو أكاديمي في الجامعة يهدف لإثراء المعرفة الإنسانية وتطوير الفكر حول موضوع ما، ويضم فريقًا من الباحثين المتخصصين في مجالهم.



