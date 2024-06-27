دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: ندعو لحماية الاونروا ومواجهة المشاريع المشبوهة التي تستهدفها

وطن: أعربت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في الضفة الغربية عن رفضها بالمساس بالامن والامان الوظيفي للموظفين، داعية لحماية الاونروا ومواجهة المشاريع المشبوهة التي تستهدفها.

وقالت الدائرة في بيان وصل لوطن نسخة عنه "بعد ان أحكم الاحتلال الإسرائيلي حصاره وسيطرته على كافة معابر قطاع غزة، ومنع ادخال كافة انواع المساعدات، بما فيها القادمة عبر الأونروا، وتدمير مراكزها ومدارسها وقتل موظفيها، بهدف انهاء دورها في قطاع غزة".

واضافت "انتقل الاحتلال إلى الضفة الغربية بوتيرة عدائية متصاعدة، ابتداء من سن قوانين وتشريعات في الكنيست ضد الاونروا، إلى التهديدات للأونروا وموظفيها، والمضايقات الهادفة الى اغلاق مقرها في الشيخ جراح بالقدس".

وتابعت "فيما كان الجميع يتوقع ان تكون جهود المفوض العام والادارة مكثفة ومركزة من أجل حماية الاونروا والدفاع عن أمن وأمان الموظفين هناك، امام ما يتعرضون له على يد الاحتلال في الضفة والقدس، جاءت الاخبار بمثابة الصدمة، بعد ان اعلن المفوض العام للانروا بقرارات فصل تعسفية وجائرة بحق رئيس وأعضاء إتحاد الموظفين في الضفة، على خلفية العمل النقابي والاضراب الذي حصل العام الماضي".

واردفت "في الوقت الذي نستهجن فيه هذه الإجراءات التعسفية ونرفضها رفضا قاطعا، وندعو الى التراجع عنها فورا، فإننا نستغرب توقيتها وشكلها الذي يترافق مع إجراءات وقرارات الاحتلال بحق الأونروا وموظفيها، واعتبارها منظمة ارهابية".

وتابعت "إن دائرة شؤون اللاجئين وممثلي الدول المضيفة معنيين بوضع حد لهذه الاجراءات الظالمة وفرض التراجع عنها بشكل فوري، وأيضا مساءلة المفوض العام عن المواقف والتصريحات الاخيرة بخصوص استعداد الاونروا لتسليم خدماتها وموظفيها لأي سلطة بديلة في حال التوصل إلى حل سياسي ما."

واكدت الدائرة ان استئناف العديد من الدول المانحة لدعمها المالي، ليس منة من احد، بل جاء نتيجة بطلان الادعاءات بحق الاونروا وموظفيها في أحداث 7 أوكتوبر، وبسبب بحر الدماء التي ما زالت تسيل يوميا من شعبنا على يد الة القتل الاسرائيلية، وان المسؤولية الوطنية والاخلاقية والانسانية باتت تتطلب مواقف جريئة من جميع المعنيين، بوضع حد لكل المخططات والمشاريع التي تستهدف انهاء دور الاونروا تمهيدا لشطب حق العودة.