صحيفة عبرية: نتنياهو لديه موقف جديد بشأن الدولة الفلسطينية

وطن: قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيطرح موقفا جديدا يتيح إحراز تقدم في عملية التطبيع مع السعودية، في الخطاب الذي سيدلي به أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي خلال زيارته لواشنطن الشهر المقبل.

ونسبت الصحيفة لتقرير للقناة الـ13 العبرية الإخبارية أن خطة نتنياهو الجديدة تتضمن صفقة لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى لإنهاء القتال في غزة، وحلا دبلوماسيا للصراع بين جيش الاحتلال وحزب الله في لبنان، ومسارا نحو إقامة دولة فلسطينية، وإقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية.



غير أن مكتب رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال رفض، في تصريح للصحيفة، ما ورد في تقرير القناة الـ13 العبرية قائلا إن نتنياهو "يعارض قيام دولة فلسطينية ولن يغير موقفه في خطابه أمام الكونغرس".

وفي نفس الوقت ترك مكتب نتنياهو مساحة للمناورة بتقديم دعم خطابي لعملية "غامضة" تفضي إلى زيادة الحكم الذاتي الفلسطيني دون إقامة دولة.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن القناة الـ13 العبرية، أن مساعدين كبارا لنتنياهو أبلغوا البيت الأبيض أن خطابه سيحتوي عناصر تدعم رؤية الرئيس الأميركي جو بايدن الكبرى للشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة + "تايمز أوف إسرائيل"