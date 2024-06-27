ليبرمان: "إسرائيل" تخسر الحرب والردع تراجع إلى الصفر

رام الله - وطن: نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، قوله إن "إسرائيل تخسر الحرب في غزة"، مشددا على أن "الردع الإسرائيلي تراجع إلى الصفر".

وقال ليبرمان إن إدارة وزير الجيش يوآف غالانت للحرب فاشلة ويتحمل المسؤولية مباشرة بعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أنه مع غياب خطة واضحة للحرب، فان الإحباط موجود لدى الجنود والضباط في رفح والحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار وعاجزة عن تحقيق نصر في الجنوب والشمال.

وفي هذا السياق، أفاد موقع Ynet العبري بأن المستشفيات في شمال فلسطين المحتلة تستعد لسيناريو الحرب ضد "حزب الله"، وتقوم حاليا باستكمال الاستعدادات النهائية.