سعر عملة Brett يرتفع بنسبة 17% والمراقبون يدعمون تحقيق عملة Base Dawgz مكاسبَ مماثلة

حققت عملة الميم BRETT الرائدة على بلوكتشين بيس (Base) ارتفاعاً مفاجئاً بنسبة 17%، ما مكّنها من تعويض حالة التراجع التي شهدتها على مدار الأيام السبعة الماضية، وذلك في إشارةٍ واضحة لمتداولي عملات الميم بأن زخم السوق ما يزال مستمراً في الوقت الحاليّ.



وشكّل هذا التعافي علامةً جيدةً لعملات الميم عموماً، ولعملات شبكة Base الجديدة بشكلٍ خاص، والتي تتنافس لتحقيق النجاح الذي حصدته عملة BRETT. ومن بين هذه العملات الجديدة تبرز بشكلٍ خاص عملة Base Dawgz، مدعومةً بآراء كبار محللي الكريبتو التي ترشحها لأن تكون عملة الميم التالية التي ستحقق ارتفاعاتٍ مثيرةً تفاجئ السوق.

عملة BRETT تتعثر ثم تعوّض خسائرها بسرعةٍ بفضل حركة ارتفاع ملفتة

شهد سعر BRETT -أكبر عملة ميم على شبكة بيس (Base) والتي تمثل أحد حلول الطبقة الثانية على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) من منصة كوينبيس (Coinbase)- أسبوعاً مضّطرباً. فبعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.1939$ قبل 10 أيام فقط، عاد سعر هذه العملة للانخفاض بنحو 40%. وفي حين قد يعود هذا التراجع جزئياً إلى حركة البيع التي قام بها المتداولون بهدف جني المكاسب من عملة BRETT -حيث ارتفع سعر العملة بأكثرَ من 120 ضعفاً منذ إطلاقها في آذار/مارس الماضي- إلا أنه كان مرتبطاً أيضاً بحالة الفتور التي سيطرت على سوق الكريبتو بشكلٍ عام مؤخراً.

فقد انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بعد فشلها باختراق مستوى المقاومة عند 70,000$، وذلك في ظلّ حالة التوتر التي سيطرت على متداولي السوق في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن إبقائه على معدلات الفائدة مرتفعةً للفترة المتبقية من عام 2024. وهكذا، تسبَّبَ هذان العاملان السلبيان بتثبيط المعنويات تجاه عملة BRETT، حيث شهدت انخفاضاً في حجم التداول وتراجعاً كبيراً لحجم الأموال المُستثمَرة فيها.



مع ذلك، لم تكن المؤشرات السلبية في سوق الكريبتو العامة كافيةً لكبح جماح هذه العملة الصاعدة. فمع انخفاض سعرBRETT، بادر المتداولون لشراء هذه العملة المقدّرة بأقلّ من قيمتها الحقيقية، الأمر الذي دفع سعرها لتسجيل ارتفاعاتٍ كبيرة مرّةً أخرى. وفي آخر 24 ساعة، ارتفع سعر BRETT بنسبة 20.5%، ما يمثّل تعويضاً لنصف خسائر العملة على مدار الأيام العشرة الماضية في قفزةٍ واحدة.

وما تزال حركة الصعود هذه تحافظ على زخمها، ما يشير إلى أن سعر BRETT قد يتجه لإعادة اختبار أعلى مستوياته المسجلة سابقاً مع نهاية هذا الأسبوع. كما ارتفع حجم التداول إلى أكثر من 90 مليون دولار، بعد أن كان لا يتجاوز 40 مليون دولار في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع.

محللون يشيرون إلى عملة الميم الجديدة Base Dawgz باعتبارها عملة BRETT المحتملة التالية

ينظر الكثيرون إلى التحوّل الذي شهدته عملة BRETT كإشارةٍ إيجابيةٍ لعملات الميم الأخرى القائمة على شبكة Base، لا سيّما عملة Base Dawgz التي أشاد محللو الكريبتو بإمكاناتها على وجه الخصوص.



وعملة Base Dawgz هي عملة ميم قائمةٌ على شبكة Base، تشهد اكتتاباً في ذات الوقت على كلٍّ من شبكات بيس (Base) وإيثيريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) وأفالانش (Avalanche) وبينانس سمارت تشين (Binance Smart Chain). لذا، فهي لا تستفيد فقط من المكاسب عن طريق تداول عملات الميم على شبكة Base، وإنما أيضاً من الظروف المواتية لسوق عملات الميم بشكلٍ عام، وهذا ما يمنحها وضعاً ممتازاً مع عودة المتداولين مجدّداً للبحث عن العملة التالية الواعدة بأكبر المكاسب بين عملات الميم.



في الواقع، حظيَ اكتتاب عملة Base Dawgz بقدرٍ كبيرٍ من اهتمام المتداولين. فقد تم بيع ما تزيد قيمته عن 1.8 مليون دولار من عملات DAWGZ في أول أسبوعين من الاكتتاب، ويبدو أن الكميات المخصّصة للبيع من هذه العملة ستنفد قبل نهاية عرض البيع المسبق.

من ناحيةٍ أخرى، حقق المشروع ضجةً كبيرةً بفضل نموذجه المبتكر المتمثّل بالمشاركة من أجل الكسب (ٍShare-to-Earn)، حيث يمكن للمتداولين الذين يشترون عملة DAWGZ ربطُ حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بمنصة اكتتاب عملة Base Dawgz، ثم كسب النقاط في كلّ مرةٍ يعيدون فيها مشاركة المحتوى من حساب Base Dawgz على منصة X، ليتمّ استبدال النقاط بعملات DAWGZ من خلال التوزيعات المجانية مع نهاية الاكتتاب.



وقد وقع اختيار بعض محللي الكريبتو -من أمثال Jacob 'Crypto' Bury- على عملة DAWGZ كعملة الميم ذات الإمكانات الأكبر لمنافسة عملة BRETT على لقب أفضل عملة ميم على شبكة Base. وقد دعم محللون آخرون هذا التوقع، حيث وصف المحلل Crypto Boy الاكتتاب الحالي لعملة DAWGZ بأنه اكتتاب المئة ضعف التالي، فيما أطلق عليه المتداول Yellow Trades اسم "الجوهرة ذات الحجم السوقيّ المنخفض" بإمكانات ارتفاع قد تصل إلى 100 ضعف.



خلال مرحلة الاكتتاب، يمكن للمتداولين شراء عملة DAWGZ على كلٍّ من شبكات بيس (Base) وإيثيريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) وأفالانش (Avalanche) وبينانس (Binance Smart Chain). وينبغي التذكير بأن الزيادة التالية في سعر العملة ستأتي بعد 5 أيام فقط، لذا فإن الوقت الحاليّ يمثل اللحظة المثالية للانضمام إلى مشروع Base Dawgz وشراء هذه العملة التي تَعِدُ بنجاحٍ هائلٍ في المستقبل القريب.



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