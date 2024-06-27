PlayDoge تجمع تمويل بقيمة 4.5 مليون دولار

جمعت عملات PlayDoge تمويلاتٍ ضخمة، فخلال عطلة نهاية الأسبوع، تجاوزت حصيلة اكتتابها خمسة ملايين دولار مع تهافت المستثمرين للاستفادة من نموذج اللعب من أجل الكسب (P2E) الخاص بها.



عملة PlayDoge المستوحاة من تاماغوتشي تحصد 4.5 مليون دولار مع استمرارية رواج اكتتابها

وبمزجها بين الحيوانات الأليفة من نمط ألعاب "تاماغوتشي" (Tamagotchi) والتصاميم التي تمتاز برسومياتٍ كلاسيكيةٍ دقتها 8 بِت، تتطلع PlayDoge إلى جذب كلٍ من محبي الألعاب والمستثمرين على حدٍ سواء.



كذلك تمتاز اللعبة ببساطة فكرتها، حيث يقوم اللاعبون بتحميل تطبيق PlayDoge للهواتف المحمولة على أجهزتهم والانطلاق في رحلتهم لرعاية كلبهم الافتراضيّ المُستوحى من شخصية Doge الشهيرة.



وعند رعايتهم لحيواناتهم الأليفة الافتراضية وإطعامها وتسليتها ضمن الألعاب الجانبية، سيجني اللاعبون مكافآتٍ على هيئة عملات PLAY، بإمكانهم مبادلتها في السوق المفتوحة أو رهنها لكسب دخلٍ دون عناء.



ويتمتع مشروع PlayDoge أيضاً بكونه إعادة تصوّر ذكيّ لألعاب الحيوانات الأليفة الافتراضية التي ذاع صيتها في التسعينيات وأصبحت داخل كلّ بيتٍ في جميع أنحاء العالم آنذاك؛ ويُذكر أنه تم بيع أكثر من 82 مليون لعبة Tamagotchi بفضل هوس الأطفال بها في ذلك الوقت.



ولكنْ هذه المرة، أضاف المشروع بعض الحوافز المالية الحقيقية لهذه اللعبة المثيرة مع إشارة ورقته البيضاء عند تحديدها لبياناته الاقتصادية إلى أنه يُخصّص أكثر من 611 مليون عملة PLAY لمكافآتٍ مجتمعيةٍ إضافية.



https://youtu.be/95exlcYaKXU



كذلك، تم تخصيص جزء كبير منها لتمويل الحملات التسويقية للمشروع، ما يدل على أن مطوّريها جادّون في مساعيهم لبناء مجتمع قويّ وجذب قاعدة مستخدمين ضخمة.



لذلك، وعلى الرغم من أن عملات أخرى قد نجحت بسرقة الأضواء لفترة وجيزة، إلا أن PlayDoge تتمتع بإمكاناتٍ استثنائيةٍ تُعزّز نموّها المستقبليّ على المدى الطويل.



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