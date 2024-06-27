استطلاع لوطن: 72 % يعتقدون ان الحكومة ضعيفة وفشلت في عملها وتحديدا في حل الأزمة المالية

رام الله – وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية ان الغالبية أعطت تقييما سلبيا للحكومة الجديدة، بعد 3 شهور من تأديتها اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا مفاده، "كيف تقيم أداء الحكومة بعد مرور شهرين على تأديتها اليمين الدستورية؟"

وقال 72 % من المستطلعة آراؤهم إن بداية الحكومة ضعيفة وقد فشلت في عملها وتحديدا في حل الأزمة المالية للحكومة، بينما قال 13 % من المستطلعة آراؤهم إن الحكومة تعمل بهدوء وفق خطة مدروسة لعلاج الأزمات وأحداث الإصلاحات المطلوبة، في حين أعرب 15 % من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم انه من المبكر تقييم الحكومة نظرا لحاجتها للمزيد من الوقت للعمل.

وكانت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، قد أدت في 31 اذار/مارس اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.

وانيط بالحكومة مهمات عدة تشمل قيامها بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل لأبناء شعبنا في كل مكان وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.