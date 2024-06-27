مستوطنون يجرفون أراضي المواطنين في بيت أمر شمال الخليل

وطن: جرف مستوطنون مسلحون، اليوم الخميس، اراضي للمواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، لغرض زراعتها والاستيلاء عليها.

وذكر الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، ان مجموعة من المستوطنين المسلحين جرفوا بحماية من قوات الاحتلال، ما يزيد على 15 دونما من أراضي المواطنين في منطقة "خلايل الصبارنة" شمال البلدة المحاذية لمستوطنة "عتصيون" المقامة على اراضي البلدة، وأنهم قاموا بتجريف وتسوية الأرض تمهيدا لزراعتها والاستيلاء عليها.

وأضاف، ان الأمر لم يتوقف عند الاستيلاء على هذا الجزء من الأراضي في تلك المنطقة فحسب، ما أثار خوف المواطنين من ان يتم منعهم من الوصول الى مساحات كبيرة من اراضيهم، والتي يتم تجريفها بشكل مستمر بذرائع أمنية واهية، وشهدت ارتفاعا في وتيرتها منذ السابع من أكتوبر الماضي.