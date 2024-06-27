وطن: قال مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة د. محمد زقوت، يوم الخميس، إن 980 طفلا مصابا بالسرطان بحاجة للسفر للعلاج خارج القطاع منهم 250 بحاجة لخروج فوري سريع لأن الموت المحقق ينتظرهم.

وأوضح زقوت، أن حوالي 25 ألف حالة مرضية بحاجة للسفر للعلاج خارج غزة، منهم 1200 إصابة بالسرطان.

وأشار زقوت إلى أن حوالي 4989 مريضا وجريحا فقط سافروا عبر معبر رفح البري منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 حتى سيطرة القوات الإسرائيلية عليه في 7 مايو/ أيار الماضي.

وشدد زقوت على الحاجة الملحة لسفر المرضى والجرحى للعلاج في الخارج في ظل عدم توفر الدواء اللازم للمرضى وتدمير الاحتلال 70٪ من مقدرات القطاع الصحي بغزة وفقدان المستشفيات قدرتها على العلاج.

وبين أنه تم تحويل 21 حالة سرطان دم (أطفال) عبر جمعيات إغاثية بأمريكيا، كان لها دور بارز في علاج الأطفال قبل وبعد الحرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشددا على أن الحالات المحولة نقطة في بحر الاحتياج.

وأكد أن الطريقة التي يخرج بها المرضى حاليا صعبة ومعقدة ولن تكون بديلا عن السفر عبر معبر رفح البري.

وطالب زقوت مصر وأحرار العالم بالضغط لمساعدة مرضى القطاع والسماح لهم بالخروج للعلاج وإعادة فتح معبر رفح.