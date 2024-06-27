شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل شرق حي الشجاعية

وطن: استشهد عدد من المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسّيرة، محيط مقبرة التونسي شرق حي الشجاعية.

وذكرت مصادر طبية، أن عددا من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون، دون تمكن طواقم الإسعاف الوصول إليهم، بسبب القصف الشديد والمتواصل من قبل طائرات الاحتلال، في حي الشجاعية، الذي يشهد توغلا كبيرا وسط قصف مدفعي وجوي.

وأفادت مصادر صحفية بنزوح عشرات آلاف المدنيين بفعل القصف المتواصل على أنحاء متفرقة بمدينة غزة.