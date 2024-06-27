سامي مشعشع يكتب لوطن حول قرار فصل الاونروا رئيس اتحاد العاملين بإقليم الأونروا في الضفة الغربية من وظيفته وثلاثة من قيادة الاتحاد

وطن: قرار إدارة الاونروا، وعشية الانتهاء من اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في جنيف، بفصل تعسفي لرئيس اتحاد العاملين في إقليم الاونروا بالضفة الغربية (والذي يشمل القدس المحتلة) وثلاثة من زملائه وتنزيل عقوبات قاسية رادعة بحق بقية أعضاء قيادة اتحاد الإقليم هو قرار مرفوض ويرفع علامات تساؤل في توقيته ونيته ومراميه.

حال إعلان دولة الكيان ان ١٩ موظفا يعملون في إقليم غزة يشتبه بضلوعهم في هجمات السابع من أكتوبر تحرك المفوض العام بسرعة البرق بفصلهم فصلا "استباقيا" ومن دون أي تحقيق داخلي ومن دون أي تمحيص لصدقية الاتهام من عدمه مبررا قراره المتسرع بحرصه على بقاء الأونروا واستمرارية خدماتها! عندها – وحتى اللحظة- لم ترتفع أصواتا فلسطينية لتحاججه ولتقول له ان هذا الإجراء كان اجراءا تعسفيا وظالما وباطلا ويهادن "على العماية" الاتهامات الإسرائيلية الباطلة. والعتب الأكبر هنا هو على قيادة اتحاد العاملين العرب بالأونروا (وهي المظلة التي تضم اتحادات العاملين السبعة في غزة ولبنان والأردن والضفة وسوريا ومقري الرئاسة وتمثل ثلاثين ألف موظف ويزيد) والتي عاتبت المفوض خجلا وصمتت متواطئة مما جعلها شريكة في عقاب زملاء لهم فصلوا بدون ادانة وهم بنظر الاونروا مدانون حتى تثبت براءتهم وليس العكس! وبعد قرابة الأشهر التسعة ثبت ان الادعاءات بحق الزملاء هي باطلة وبدون دلائل وهذا ما خلصت اليه اللجنة المستقلة التي شكلها الأمين العام برئاسة وزيرة خارجية فرنسا السابقة وهو السبب الذي دفع عديد الدول المتبرعة ارجاع تبرعاتها للوكالة عندما تيقنوا من خدعة الكيان وكذبة اتهاماتهم للعاملين.

وفى خضم حرب الإبادة على غزة وأهلها ومن ضمنهم ١٣ الف موظف يعمل لدى الأونروا هناك وأمام محاولات مهولة في نواياها وتفاصليها ومأربها للقضاء على الأونروا وعلى ملف اللاجئين وحق العودة، وفى الوقت الذي نقف فيه أمام تقصيرات في أداء الأونروا بغزة وتصريحات منفلتة ولا تتوافق مع ولاية ودور الأونروا من قبل بعض كبار موظفيها.. امام هذا الوضع غير المسبوق والمخاطر الوجودية الماثلة "تتفرغ" إدارة الأونروا لتسديد الحساب مع موظفيها واتحادهم في الضفة الغربية على ضوء الإضراب النقابي عن العمل في الإقليم ولفترة طويلة خلال العام الماضي. نعم كان هناك تصريحات وربما بعض التصرفات غير المقبولة من كلا الطرفين.. نقابة وإدارة خلال الإضراب المطلبي. وربما بعض التصرفات القليلة خرجت عن إطار اللباقة والأطر العامة التي تحكم الطرفين خلال النزاعات النقابيّة والإضرابات ولكن هذا لم يستوجب في الماضي (والاتحادات كافة قادت عديد نزاعات العمل والإضرابات على مر عقود من الزمن) فصل قيادات اتحادات العاملين ولعلها المرة الأولى لهكذا قرار.

توقيت إصدار القرار، وبعد انتهاء نزاع العمل بتوافق عام حوّل المطالب في حينه في العام الماضي وانتظام العمل في الإقليم بعد ذلك، لهو توقيت غريب ويأتي في وقت تزداد فيه شروط الدول المانحة ضاغطة على العاملين الالتزام بالحيادية المطلوبة من عاملي الأونروا والمفصلة على أهواء هذه الدول والتي تعكس ازدواجية صارخة في المعايير. ممنوع على الموظف الفلسطيني وخصوصا على صفحات التواصل الاجتماعي، وداخل الصفوف الدراسية لمعلمي الأونروا البالغ عددهم ٢٢الف معلم ومعلمة، ممنوع عليهم التفاعل والتضامن مع أهلهم مثلا في معمعان المقتلة المستمرة على غزة (حيث استشهد حتى اللحظة ١٩٣ من زملائهم هناك) والتي تمثل لهذه الدول، وحسب ازدواجية المعايير السائدة، خرقا للحيادية بينما التعاطف العلني مع الأوكرانيين وتجريم من "هاجموهم" مسموح به ومغفور له!

نعم هناك ضغوط هائلة على الوكالة كدور وكقرار أممي وكخدمات وكرمزية للاجئين الفلسطينيين وامست معروفة أسبابها وأهدافها. احدى هذه الضغوط تركز على كي وعى العاملين بالأونروا وتكميم أفواههم وبذات الوقت اضعاف اتحادات العاملين وتفريغ دورها النقابي والوطني (والمرارة هنا ان نفرا قليلا من داخل جسم اتحاد العاملين ولأسباب داخلية وشخصية وطمعا بمكاسب عابرة يتفاعل ويستجيب لهكذا توجهات ضد اتحادهم). هناك جهود الان، وبناء على توصيات اللجنة المستقلة التي ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، بإعادة صياغة دستور اتحاد العاملين بالأونروا وبنوده المختلفة وإدخال تعديلات جوهرية تحد من صلاحياته وطبيعة تمثيله للعاملين وسلب عديد الأدوات النقابيّة منه دفاعا عن العاملين. ردود الفعل على هذا القرار الخطير جاءت كالعادة خائبة ومبتورة وتتخفى وراء جملة "لا حول ولا قوة إلا بالله" وكفى المؤمنين شر القتال بدلا من التوكل على الله والعمل الجاد ضد القرار والإصرار على إلغاءه.

ان قرار الفصل وبالرغم من خطورته للعاملين والمتابعين ملف الأونروا لهو "ملهاة" بعيدا عن حرب الإبادة المستمرة على غزة.

التمني بوحدة العاملين بالأونروا ووحدة اتحاداتهم في مواجهة ما يحصل أخشى وللأسف انها ستظل في حيز التمني وغياب الفعل.



الكثيرون منهم سيسارعون بالحوقلة وعندما يحين دورهم لن يقولوا سوى "ألا ليتني أكلت يوم أكل الثور الأبيض ".