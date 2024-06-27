شهداء ومصابون في قصف الاحتلال شرق غزة ووسط القطاع

وطن: استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم الخميس، في قصف للاحتلال شرق مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من الشهداء ارتقوا في قصف للاحتلال المدفعي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى مواطن وأصيب آخران في قصف الاحتلال المدفعي أثناء جمعهم الحطب في دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,718 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,377 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.