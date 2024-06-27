شركة المشروبات الوطنية تساهم في تأثيث غرفة علاجية في جمعية خالد الخيرية للإعاقة الشديدة

وطن: ساهمت شركة المشروبات الوطنية في تأثيث غرفة العلاج الوظيفي في جمعية خالد الخيرية للإعاقة الشديدة، وذلك ضمن جهودها في تمكين ذوي الإعاقة في فلسطين ومساندتهم، حيث عملت الشركة على تزويد الجمعية بكافة الاحتياجات اللازمة لغرفة العلاج الوظيفي لمساعدتها في عملية العلاج وتقديمه على أكمل وجه.

وحول هذا الدعم، أشار السيد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية إلى التزام الشركة اتجاه ذوي الإعاقة ومساهمتها الدائمة في مساعدتهم وتوفير الحياة المناسبة لهم، مؤكداً بأن تجهيز غرفة العلاج الوظيفي في جمعية خالد الخيرية يأتي ضمن سلسلة الجهود المبذولة التي تقوم بها الشركة تجاه هذه الفئة من خلال تأمين بيئة علاجية مناسبة ومتكاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف الهندي، "ذوو الإعاقة جزء من المجتمع، ومن وأجبنا اتجاههم تأمين لهم كل ما يلزم لحياة كريمة وتمكنيهم وإشراكهم مجتمعياً على كافة الأصعدة، والذي لا يمكن تحقيقه دون تأمين العلاج المناسب لهم، وهو ما نسعى للوصول إليه في مختلف الجمعيات المتخصصة في هذا المجال".

من جهتها، أعربت السيدة ليالي الدغمة رئيس الهيئة الإدارية لجمعية خالد الخيرية عن شكرها لشركة المشروبات الوطنية ومساهمتها الفعالة والدائمة للمؤسسات الأهلية والخيرية، مؤكدة بأن دعمها ومساهمتها في تجهيز غرفة العلاج الوظيفي سيسهم في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة لذوي الإعاقات الشديدة ورفع عدد المستفيدين منه، بالتالي تغير حياة الكثير منهم للأفضل، حيث أن هذه الفئة تحتاج إلى اهتمام خاص لكي يتمكنوا من الاستمتاع بحياتهم وممارستها بشكل أسهل.

وأشارت الدغمة إلى أن جمعية خالد الخيرية من خلال عملها، تسعى لتقديم الرعاية والتأهيل للأشخاص من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة للفئة الأكبر عمراً، وتقديم جلسات علاج طبيعي ووظيفي بالإضافة إلى الأنشطة الجماعية والترفيهية والرعاية الشاملة، مؤكدة سعي الجمعية الدائم لتقديم خدماتها بشكل متواصل ومنتظم للوصول إلى أكبر عدد من هذه الفئة وتقديم العلاج لهم لتمكينهم من العيش في حياة كريمة.

وتسعى شركة المشروبات الوطنية منذ نشأتها إلى الالتزام بالمسؤولية المجتمعية اتجاه المنظومة الصحية وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث عملت على تنفيذ العديد من المشاريع ذات العلاقة في مختلف ارجاء الوطن، بالإضافة إلى التبرع بأجهزة وأدوات طبية لعدد من المراكز الطبية والصحية.