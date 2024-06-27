مفاوضات التهدئة قد تتجدد خلال أيام: "إسرائيل" تبلغ مصر بانسحاب كبير من رفح خلال الساعات المقبلة

وطن: قالت مصادر في القاهرة لصحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الخميس إن جزءًا من الاتصالات التي سبقت لقاءات وزير جيش الاحتلال "يؤاف غالانت" في واشنطن جرت مع مسؤولين مصريين وقطريين بهدف الضغط لقبول صفقة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي.

وأكدت المصادر أن مصر وقطر اتفقتا على لعب دور أكبر لتمرير هذه الصفقة في حال الموافقة الكاملة من إسرائيل دون أي ملاحظات أو تعطيل لأي من المراحل.

وأشارت إلى التحذيرات من تداعيات استمرار الحرب حتى لو كانت بوتيرة أقل من جانب الاحتلال.

وفي سياق متصل، أشار مسؤول مصري إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد لقاءات جديدة في القاهرة أو الدوحة في حال حدوث تقدم ملموس يمكن البناء عليه، فيما تم التأكيد على وجود فجوة كبيرة بين الطرفين وغياب إرادة سياسية الاحتلال لإنهاء الحرب.

وأوضح المصدر المصري أن هناك خطة مستقبلية لتشكيل جبهة رفض عربية موحدة ضد إرسال قوات عربية إلى غزة، محذرًا من أن ذلك قد يكون "كارثياً".

وفيما يتعلق بالوضع الحالي، أكد مسؤول عسكري مصري على تحجيم تحركات قوات الاحتلال في رفح، بعد انسحاب قوات وآليات كبيرة من المنطقة، مشيراً إلى التوافق على مواقع إعادة تمركز القوات الفلسطينية لتجنب أي احتكاكات.

وختم المسؤول المصري بأن الإبلاغ المسبق من جانب الاحتلال جاء لتجنب أي سوء تقدير للأوضاع على الحدود، مؤكداً استمرار دولة الاحتلال في فرض واقع عسكري على محور صلاح الدين حتى إشعار آخر.

المصدر : صحيفة الأخبار