أميركا زودت الاحتلال بأسلحة بقيمة 6.5 مليار دولار منذ بداية الحرب

وطن: زودت الولايات المتحدة جيش الاحتلال بأسلحة بلغت قيمتها 6.5 مليار دولار منذ بداية الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينها 3 مليارات وافقت عليها الولايات المتحدة في أيار/مايو الفائت، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اليوم، الخميس.

ووصف المسؤول الأميركي إمدادات الأسلحة للاحتلال بأنها "مشروع ضخم للغاية". وهذه الأرقام التي لم يعلن عنها مسبقا، جاءت في إطار زيارة وفد إسرائيلي برئاسة وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، إلى واشنطن وعلى خلفية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن إدارة بايدن "تحجب أسلحة عن إسرائيل"، ما أثار غضبا أميركيا.

وقال المسؤول الأميركي إنه بهدف الرد على تصريحات نتنياهو حول عقبات في نقل أسلحة لإسرائيل، فحص خبراء نقل الأسلحة مع نظرائهم الإسرائيليين الذين رافقوا غالانت، مئات الشحنات التي نُقلت لإسرائيل.

ورغم أن زيارة غالانت كانت مقررة قبل تصريحات نتنياهو، إلا أن هذه التصريحات كانت في جزء منها محاولة لتخفيف التوتر في العلاقات بشكل متزايد وإظهار موقف إسرائيلي مختلف تجاه المساعدات الأميركية.