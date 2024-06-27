قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين بينهم طالبة جامعية في الخليل وتصيب شابًا بالرصاص في قدمه شمال القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، أربعة مواطنين بينهم طالبة جامعية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: محمود محمد أبو عرام، وإبراهيم عمر ضيف الله، والطالبة الجامعية أنوار إياد العمور (20 عاما)، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي بلدة دورا جنوب غرب مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن باسل حسام فراح، وداهمت عددا من المنازل في بلدة السموع جنوب المدينة، عرف منها منازل عائلة المواطن نور الدين محاريق وأبنائه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب بلال يوسف مناصرة بعد إصابته بالرصاص الحي في قدمه بمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في أزقة المخيم، واعتلت قناصتها أسطح المنازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات.

ولفت المصادر، بأن الشاب مناصرة، هو شقيق الشهيد محمد مناصرة الذي استشهد في التاسع والعشرين من شهر شباط الماضي قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.