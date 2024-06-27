شهيدان جراء عدوان الاحتلال الذي استهدف جنوبي دمشق

وطن: أعلنت وزارة الدفاع السورية أنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدوانا جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مساء الأربعاء، مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق.

وأفادت الوزارة، في بيانٍ رسمي، باستشهاد شخصين، إضافةً إلى إصابة عسكري سوري بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية؛ جراء عدوان الاحتلال الذي تمّ بقصفٍ باستخدام الصواريخ.

وأكّد مصدر عسكري سوري أنّ وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها.

مراسلة الميادين أكّدت، مساء الأربعاء، أنّ قصفاً استهدف محيط منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق.

ويكرّر الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على سوريا، حيث استهدفت مدفعيته، الاثنين، بقذيفتين أطراف قرية الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط، دون أن يؤدي العدوان إلى إصابات.

واستشهد ضابط جرّاء عدوانٍ الاحتلال، الأسبوع الماضي، الذي استهدف موقعين في ريفي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري.

المصدر: الميادين.