إعلام الاحتلال: غالانت يؤكد دعم تل أبيب لصفقة التبادل

وطن: نقلت وكالة رويترز عن وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" أنه ناقش مع المسؤولين الأميركيين اليوم التالي للحرب في غزة، في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تأييده المقترح الأميركي بشأن صفقة التبادل.

وقالت رويترز إن "غالانت" أوضح -خلال زيارته لواشنطن التي استغرقت عدة أيام واختتمها أمس الأربعاء- إن المقترح الأميركي يشمل الفلسطينيين والشركاء الإقليميين والولايات المتحدة الأميركية، مضيفا أن العملية ستكون طويلة.

ونقلت القناة الـ13 العبرية عن "غالانت" قوله إن دولة الاحتلال تدعم صفقة تبادل الأسرى التي أعلنها الرئيس الأميركي "جو بايدن" والتي عرضها في خطاب نهاية مايو/أيار الماضي.

ودعا "غالانت" حركة (حماس) إلى قبول الصفقة، أو تحمل العواقب، وفق تعبيره.

وقال "غالانت" إن أهداف الحرب وغاياتها مشتركة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، وإنه عندما يقع خلاف يكون حله في غرف مغلقة.

من جهتها، نقلت هيئة البث العبرية عن غالانت تأكيده إحراز تقدم مع واشنطن بشأن تزويد دولة الاحتلال بالأسلحة التي تحتاجها.

يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" اضطر للتراجع عن رفضه مقترح بايدن وأنه لن يوافق إلا على صفقة تبادل أسرى جزئية، إثر رسائل قاسية من البيت الأبيض، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

لكن مراسل الصحيفة "إيتمار آيخندر" قال إن تصريح نتنياهو -الاثنين الماضي في الكنيست- بقبوله مقترح "بايدن" لا يشكل تغييرا جذريا في مواقف نتنياهو المعلنة.

المصدر: الجزيرة+وكالات