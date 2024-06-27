مصادر عبرية: مقتل جندي وإصابة 17 آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة ومخيم جنين

رام الله - وطن: أعلنت مصادر عبرية صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 17 آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة ومخيم جنين الليلة الماضية.

واعلنت بلدية الخضيرة عن مقتل أحد سكانها الجنود في كمين جنين الليلة الماضية.

ونجح مقاومون في مدينة جنين من تفجير عدة عبوات ناسفة في آليات قوات الاحتلال في سهل مرج ابن عامر، حيث وثق مواطنون لحظة هبوط نحو 3 طائرات عسكرية لنقل الجرحى بعد عملية التفجير.

كما وثق المواطنون لحظة تفجير العبوات الناسفة بقوات الاحتلال الذي نجم عنه انفجار دوى في ارجاء المدينة.

وقالت مصادر محلية ان مقاومين فجروا عبوة ناسفة كبيرة الحجم بدورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين مساء يوم الأربعاء، وأصابتها إصابة محققة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين من إحدى الصيدليات في مدينة جنين.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار كبير في طريق دوريات الاحتلال في سهل مرج ابن عامر، ناجم عن عبوة شديدة الانفجار، أصابت الدورية إصابة مباشرة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة، وأعلنت كتائب القسام في بيان عسكري: "يخوض مجاهدونا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين ويمطرونهم بصليات من الرصاص".

كما أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين أن "مجاهديها يتصدون لقوات الاحتلال التي تقتحم مدينة جنين وأطراف المخيم".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين وأطراف المخيم، من شارع الناصرة، سبقها تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة واعتقلت عددًا من المواطنين من صيدلية الكرمل على أطراف مخيم جنين، عرف منهم: الأسيران المحرران النائب في المجلس التشريعي جمال حويل، وجمال الزبيدي، والدكتور عبد الغني أبو الهيجا، ونجيب فتحي حويل، وأسامة ابو عرب، وإياد أبو الهيجا، وغسان الطيراوي.