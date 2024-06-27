شهيدان من جراء عدوان إسرائيلي استهدف جنوبي دمشق

وطن: أعلنت وزارة الدفاع السورية أنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدوانا جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مساء أمس الأربعاء، مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق.

وأفادت الوزارة، في بيانٍ رسمي، باستشهاد شخصين، إضافةً إلى إصابة عسكري سوري بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية، من جراء العدوان الإسرائيلي الذي تمّ بقصفٍ باستخدام الصواريخ.

وأكّد مصدر عسكري سوري أنّ وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها.

ويكرّر الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على سوريا، حيث استهدفت مدفعيته، الاثنين، بقذيفتين أطراف قرية الحميدية في ريف القنيطرة الأوسط، دون أن يؤدي العدوان إلى إصابات.

واستشهد ضابط من جرّاء عدوانٍ إسرائيلي، الأسبوع الماضي، استهدف موقعين في ريفي القنيطرة ودرعا في الجنوب السوري، وفق ما أكدت حينها وكالة "سانا" الإخبارية السورية.