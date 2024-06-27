رئيس وزراء الاحتلال السابق بينيت للمستوطنين: لا تغادروا "اسرائيل"

وطن: دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، المستوطنين إلى عدم مغادرة "إسرائيل"، التي تمر بأصعب أوقاتها منذ عام 1948، حسب قوله

وتوجه بينيت -في منشور على منصة إكس- إلى المستوطنين بنداء: "لا تغادروا البلاد".

وأضاف: "بالأمس، أخبرتني مهندسة برمجيات لامعة (لم يسمها) أنهم سيغادرون "إسرائيل" إلى بلد في أوروبا قبل بداية العام الدراسي المقبل (مطلع سبتمبر/أيلول المقبل)، وقد جعلني هذا الأمر حزينا جدا".

وتابع: "نمر بأصعب فترة منذ "حرب الاستقلال" (نكبة 1948)؛ مقاطعة دولية، تضرر الردع، 120 إسرائيليا في الأسر، آلاف العائلات الثكلى، الجليل مهجور، آلاف المهجرين، وزراء لا يهتمون إلا بأنفسهم، فقدان السيطرة على الاقتصاد والعجز".

واستدرك: "هذا صحيح بالكامل، لكن من المؤكد أننا قادرون، وسوف نخرج من هذه الحفرة".

وكان قال موقع "زمان إسرائيل" الإخباري العبري، الأحد، إن أكثر من نصف مليون مستوطن غادروا ولم يعودوا خلال أول 6 أشهر من الحرب.

المصدر : وكالة الأناضول