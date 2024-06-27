الاحتلال يقتحم بلدتي بيت دقو والعيساوية ويعتقل مواطنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدتي بيت دقو، والعيساوية، شمال غرب وشمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت مواطنين.

وأفادت مصادر محلية في بيت دقو، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، انتهت باعتقال مواطنين اثنين، دون التمكن من معرفة هويتهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية شمال شرق القدس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل والاعتداء على مواطنين والتحقيق معهم ميدانيا، والقت قتابل صوتية وغازية، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد هذا الخبر.