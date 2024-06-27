الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من جنين وسط اشتباكات عنيفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنيين من مدينة جنين وسط اشتباكات عنيفة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وأطراف مخيمها عبر شارع الناصرة، بعد أن تسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة واعتقلت الأسرى المحررين وهم: جمال حويل، جمال زبيدي، وعبد الغني أبو الهيجا عند مدخل المخيم.

ونشرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إضافية عند مداخل جنين، بمساندة من جرافات وطائرات مسيّرة وطائرات من نوع "أباتشي" تحلق في سماء المدينة، وفق المصادر ذاتها.

في غضون ذلك، شهدت منطقة سينما جنين ودوار الداخلية وأطراف مخيم جنين مواجهات عنيفة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل المسيلة للدموع في ساحة مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت النار تجاه المواطنين ومركباتهم.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع، حيث اظهر مقاطع فيديو بين نقل إصابات في صفوف جيش الاحتلال عبر طائرات وصلت الى سهل مرج ابن عامر