شركة التأمين الوطنية توافق على دفع مليون دولار كدفعة أولى لشركة رويال الصناعية التجارية

وطن: أعلنت شركة التأمين الوطنية (NIC) أنها وافقت على طلب شركة رويال الصناعية التجارية بدفع مبلغ مليون دولار امريكي كدفعة أولى على حساب تعويض الحريق الذي تعرضت له الشركة بتاريخ 27/2/2024



وفي هذا السياق، صرح رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية (NIC)، عزيز عبد الجواد: "إن دفع هذا المبلغ يعكس التزامنا الراسخ بالوفاء بتعهداتنا تجاه عملائنا من خلال توفير أفضل الخدمات التأمينية والعمل بشفافية ونزاهة. إن قدرة شركتنا على تسديد التعويضات نقدًا، دون أي شيكات آجلة أو تقسيط، هو دليل على قوتنا المالية ومكانتنا الرائدة في سوق التأمين الفلسطيني. علماً أن دفع الشركة لهذا المبلغ تم قبل انتهاء عملية حصر الأضرار واحتساب التعويض النهائي المستحق لشركة رويال وفق أحكام وشروط وحدود بوليصة التأمين الصادرة لهم، وتم تمويل كامل المبلغ من أموال الشركة الخاصة قبل التحصيل من شركات التأمين العالمية المعاد التأمين لديها ."

كما أضاف الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الوطنية، بشار حسين: "نحن فخورون بدعم عملائنا في أوقات الأزمات وتقديم التعويضات اللازمة بسرعة وكفاءة. هذا الحدث يعكس مدى التزامنا بتقديم أفضل الخدمات التأمينية وضمان رضا عملائنا."

وقد تسلم رئيس مجلس إدارة شركة رويال الصناعية التجارية، الحاج نبيل الزُغير، الشيك بقيمة مليون دولار في مقر شركة التأمين الوطنية في رام الله. وأعرب عن امتنانه لشركة التأمين الوطنية (NIC) وفريقها على مبادرتهم للموافقة على طلب الشركة دفع هذا المبلغ قبل اكتمال الأوراق ومتابعتهم للحادث بمهنية عالية. وأضاف: "نحن سعداء جداً بالتعامل مع شركة التأمين الوطنية (NIC) ونؤكد أننا سنستمر في العمل مع هذه الشركة العريقة التي تعمل بمصداقية وشفافية ومهنية."