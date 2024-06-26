مؤسسات مجتمع مدني تدعو لحماية حق البدو وذوي/ات الاعاقة في المواطنة والمساواة وعدم التمييز

وطن: اشار ممثلون/ات مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات اعلامية وائتلافات مجتمعية إلى أهمية تفعيل دورها في حماية حقوق الأقليات وبخاصة ذوي /ات الاعاقة والبدو في المواطنة والمساواة والمشاركة في الحياة العامة، اعمالاً والتزاما بالمبادئ والحقوق والحريات الدستورية التي كفلها القانون الأساسي والواردة في المادتين ٩ و٢٦ منه من خلال عمل جمعي يمثل شبكة مجتمعية تعنى بحماية وتعزيز تلك الحقوق، واتخاذ كافة الاجراءات الرسمية والأهلية الكفيلة بالوفاء بتلك الحقوق على قاعدة المساواة وحظر التمييز ومساءلة منتهكيها .

جاء ذلك تتويجا للقاء الذي شارك فيه عشرون ناشطا مجتمعيا من بينهم ٩ نساء نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء (مساواة) بالتعاون مع الملتقي المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG صباح اليوم في مقر جمعيه نجوم الامل بالبيره تحت عنوان:”الفرص والتحديات امام تشكيل شبكه حمايه لحقوق الأقليات في فلسطين”.

وتناول اللقاء والذي استمرّ على مدار ساعتين ايضا تشخيصا لابرز المطالب والحقوق الاساسية الملحة الواجب الوفاء الرسمي بها ومنها التزام بالتطبيق الأمين لنظام التامين الصحي الذي أقرته وأصدرته الحكومة السابقة وبات جزءا من التشريعات السارية وواجبة الاحترام بما في ذلك تشكيل اللجان المتخصصة ذات الصلاحية في تنفيذ احكام النظام إلى جانب حقوق البدو في المياه والمراعي وتسويق منتجاتهم والوفاء بمتطلبات تمتعهم بالحق في الصحة والتعليم واختيار هيئات محلية تمثلهم وحقهم في السكن والانتفاع في الأراضي على نحو يساهم في استقرارهم وامنهم.

واشار المجتمعون إلى اهمية تكثيف مطالبة الجهات الرسمية في الإسراع في معالجة العوائق التي لا تزال تحول دون الوفاء الرسمي بتلك الحقوق ووضع مطالبهم الملحة على طاولة المجتمع والجهات الرسمية ذات الاختصاص .

وتناول المجتمعون الآليات المتاحة لتنمية قدرات النشطاء الشباب /ات بما يمكنهم من تطوير أدواتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين /ات ومن بينهم الأقليات أضافة إلى سبل تقديم العون القانون لذوي وذوات الاعاقة والبدو في أماكن تواجدهم وتحفيز الشخصيات المجتمعية للمزيد من تفعيل دورهم في الدفاع عن حقوق الأقليات والفئات المحرومة والمهمشة .

واتفق المجتمعون على مواصلة التواصل والعمل المشترك على نحو مستدام.

ويذكر أن المؤسسات التي شاركت في اللقاء ضمت إلى جانب مساواة والملتقى المدني ، مؤسسة الحق و مركز حريات ومنظمة البيدر ومركز شمس والائتلاف الفلسطيني للاعاقة وجمعية الهلال الأحمر ووكالة مدى الأخبار ، والاتحاد العام لذوي الاعاقة وجمعية الشبان المسيحية وجمعية نجوم الامل ونشطاء ونشيطات مجتمعيّن.