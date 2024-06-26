غارات للاحتلال على عدة بلدات جنوب لبنان

وطن: قصفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الأربعاء، على بلدة الخيام وعلى المنطقة الواقعة بين العديسة وكفركلا، جنوب لبنان، كما حلقت على علو منخفض فوق القطاع الشرقي، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

كذلك، أطلقت قوات الاحتلال صاروخا موجها صوب الأحياء السكنية في بلدة الضهيرة الفوقا بالقطاع الغربي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ في وقت سابق من مساء اليوم خرقا لجدار الصوت في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض، محدثا دويا قويا.