إحصائية تكشف عدد شهداء النزوح خلال حرب الاحتلال على قطاع غزة

وطن: قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيد و 140 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 264 على قطاع غزة أن عددًا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

في غضون ذلك، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، باستشهاد 508 نازحين وإصابة 1559 آخرين ممن يقيمون في ملاجئ الوكالة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وكانت مسؤولة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة "أوتشا" ياسمينة جيردا، قد قالت إن "أكثر من 200 شخص من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية قتلوا في غزة منذالـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأوضحت جيردا، في تصريح صحفي أمس ، أن "الوضع في غزة سيئ للغاية ولا يمكن قياسه بالأرقام، لدرجة أنها أصبحت منطقة غير آمنة لأي شخص".

وأضافت "في غزة سمعت وشاهدت قصصا مباشرة ستطاردني لبقية حياتي".

وأشارت إلى "الصعوبات التي تواجهها الفرق في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وأن العديد من الأشخاص لم يتم تلبية احتياجاتهم من الغذاء والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 264 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و718 شهيدا، وإصابة 86 ألفا و377 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.