منظمة البيدر: عصابات المستوطنين تستولي على عشرات رؤوس الأغنام في خلة السدرة

وطن: استولى مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء ،على عشرات رؤوس الأغنام من تجمع "خلة السدرة" البدوي شرق مخماس، شمال شرق القدس.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين اقتحموا منطقة تجمع "خلة السدرة"البدوي ، ودهموا بيوت المواطنين، واستولوا على عشرات رؤوس الأغنام من التجمع،تعود ملكيتها للمواطنين.

يشار إلى أن عصابات المستوطنين كثفوا من هجماتهم ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية ،في إطار سياسة تهجير البدو عن أراضيهم.