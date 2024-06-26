شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم جباليا

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منطقة العلمي في مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,718 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,377 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.