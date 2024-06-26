الاحتلال يغلق طرقا في قرية اللبن الشرقية ويستمر بإغلاق المدخل الرئيسي منذ 9 أشهر

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة طرق فرعية في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، فيما تستمر بإغلاق المدخل الرئيسي للقرية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال أغلقت ثلاث طرق في سهل القرية، واحدة منها تستخدمها المركبات للوصول إلى الشارع الرئيسي، فيما الطرق الأخرى يستخدمها المزارعون للوصول إلى أراضيهم.

وأضاف أن الاحتلال ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أغلق أكثر من 10 طرق فرعية، وقام بحفر أكثر من 500 متر من أراضي السهل، لمنع المركبات من العبور إلى الشارع الرئيسي، الأمر الذي اضطرها إلى سلوك طرق بديلة تزيد عن المسافة الطبيعية أكثر من 10 كيلو مترات.